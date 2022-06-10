"Привязали гирю и утопили": на Херсонщине рашисты пытали и убили подполковника полиции

Российские оккупанты в Украине / Reuters

В Херсонской области российские оккупанты похитили подполковника полиции Виталия Лапчука, который работал в Херсонском юридическом институте ХНУВД.

Как сообщает издание Мост, Лапчук, его жена и их старший сын были похищены из собственного дома 27 марта. Позже сына и жену отпустили.

"Привезли на Кирова (вероятно, здание ГУНП в Херсонской области – ред.), я это узнала по брусчатке. С мешками на головах мы сидели где-то с трех дней до ночи. Все это время я слышала, как допрашивающего мужа периодически спускали вниз и избивали, я слышала. А мы просто сидели в мешках", – вспоминает она.

Как рассказала в Facebook жена Лапчука Алена, впоследствии рашисты его убили, а тело сбросили в водоем.

"Они убили тебя, связали ноги, привязали гирю и утопили... Не дали мне с тобой проститься!" – пишет жена.

Ситуация на Херсонщине

Россия 2 марта захватила Херсон и продолжает контролировать город и значительную часть Херсонщины.

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Херсонской области и освободили 20 населенных пунктов. Украинские войска двигаются на юг региона.

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