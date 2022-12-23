Ехал 2 тыс. км, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали оккупанта-ихтиолога из Карелии

Оккупант Александр Наумов служил на 201-й военной базе в Таджикистане, в последствии работал дома в местном лесничестве, был любителем-"ихтиологом".

Оккупант Александр Наумов приехал в Украину из Карелии / Фото t.me/OSINTGeorgia, УНИАН

На войне в Украине ликвидирован российский оккупант Александр Наумов из Карелии - он проехал более двух тысяч километров, чтобы погибнуть.

О гибели очередного российского захватчика сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Telegram-канале OSINT Georgia.

44-летний российский сержант Александр Наумов был родом из поселка Элисенваара.

Его странички в соцсетях малоинформативны. Последняя активность в одной из них была 17 декабря, а в другой в графе о статусе захватчик известил, что "с окопа ушел".

Оккупант Александр Наумов / Фото t.me/OSINTGeorgia

Удалось установить также то, что в 1997-2000 годы Наумов служил на 201-й военной базе в Таджикистане, впоследствии работал дома в местном лесничестве, был любителем-"ихтиологом".

"Только на России в 44 мужики "от хорошей жизни" могут выглядеть как 70-летние затасканные старики", – прокомментировал Комахидзе.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала февральского вторжения превысили 100 тыс. человек.

В то же время российская власть скрывает реальные потери своей армии в войне против Украины.

Как сообщал Главред, по оценкам министерства обороны Великобритании, за десять месяцев войны в Украине боеспособность армии России упала на 50%.

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