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Российский депутат потребовал завести дело на Путина из-за войны в Украины

23 декабря 2022, 09:30
За слово "война" в РФ осудили уже несколько тысяч человек, напомнил Никита Юферев.
Путин, палец
В РФ потребовали завести уголовное дело на Владимира Путина / kremlin.ru

Против президента страны-агрессора Владимира Путина потребовали завести уголовное дело по статье о распространении "фейков" об армии РФ.

С таким обращением муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Никита Юферев обратился в Генпрокуратуру РФ в Twitter.

Причиной стало то, что Путин назвал войну - войной, что законодательно запрещено в РФ.

Депутат напомнил фразу Путина "Наша цель – не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну".

Он обратил внимание на то, что в РФ за слово "война" осудили уже несколько тысяч человек. Российский депутат считает, что Путина необходимо привлечь за распространение "фейков" о российской оккупационной армии.

Юферев просит проверить выступление Путина на пресс-конференции 21 декабря для кремлевского пула в Москве, в ходе которого Путин назвал "СВО" войной.

Российский депутат потребовал завести дело на Путина из-за войны в Украины

  • На Путина потребовали завести уголовное дело
    На Путина потребовали завести уголовное дело @NikitaYuferev
  • На Путина потребовали завести уголовное дело
    На Путина потребовали завести уголовное дело @NikitaYuferev

Напомним, ранее Путин впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией".

В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину.

"Война была начата не нами, а в 2014 году после "государственного переворота" в Украине. Она была начата украинскими тогда властями, которые пришли в коридоры этой власти с помощью "госпереворота" для подавления волеизъявления людей, живших на Донбассе", — сказал Путин.

Напомним, ранее Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами только некоторых украинских территорий он посчитал, мол, "значимым результатом".

Также Путин признался, что уже 150 тысяч мобилизованных россиян отправили на фронт воевать против ВСУ в рядах захватчиков.

По его словам, из них 77 тысяч уже находятся в боевых подразделениях, остальные, дескать, "на вторых-третьих рубежах" или якобы "проходят подготовку".

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