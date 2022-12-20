Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки"

Пригожин начал устраивать цирк с вызовом президента Украины на "разборки".

Владимир Зеленский, Пригожин / Офис президента, скриншот

Сегодня, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский тайно прибыл в Бахмут и встретился з украинскими защитниками.

Позже в Сети появилось видео, как глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин под вечер приехал на позиции оккупантов под Бахмутом.

И хотя президента Украины Владимира Зеленского уже в городе не было, Пригожин начал устраивать цирк с вызовом президента на "разборки".

Пригожин приказывает обстрелять Бахмут.

"Можешь морзяночкой отбить? Владимир Александрович, мы здесь!", – говорит он артиллеристам.

Зеленский прибыл в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами.

В Офисе президента уточнили, что президент встретился с военными и вручил государственные награды.

Оккупанты штурмуют Бахмут

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал, что российские оккупанты не оставляют попыток полностью захватить Донбасс. Они бросают туда основные свои силы. Россия хочет, чтобы ее армия прорвала линию обороны украинских защитников и смогла пройти глубоко в тыл. Ежесуточно оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в районе Бахмута. Именно это направление является наиболее "горячим" на фронте.

Ранее сообщалось, что российским оккупантам, вероятно, нужно захватить Бахмут, чтобы уменьшить огненное давление в тылу ОРДО. Такое мнение высказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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