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Враг пытается войти глубоко в тыл: ВСУ назвали самое "горячее" направление на фронте

17 декабря 2022, 20:48
Российские оккупанты хотят захватить Бахмут, чтобы после этого продвигаться в сторону Покровска, Славянска и Краматорска.
ВСУ, война, украинские военные
Бахмут является самой горячей точкой на фронте / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Российские оккупанты не оставляют попыток полностью захватить Донбасс. Они бросают туда основные свои силы. Россия хочет, чтобы её армия прорвала линию обороны украинских защитников и смогла пройти глубоко в тыл. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает 24 канал.

Ежесуточно оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в районе Бахмута. Именно это направление является самым "горячим" на фронте.

"Перед тем (штурмом – Главред) обычно накрывают наши позиции по всем видам ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня, танкам, по тем населенным пунктам, где они могут достать", - сказав Череватый.

Он добавил, что оккупанты также "накрывают" украинские позиции авиацией, если им позволяет погода. Бойцам ВСУ приходится практически без передышки защищать украинские земли, а у врага так и не получается добиться "успеха".

"Несмотря на всё, врагу не удается достичь главной цели – системно прорвать нашу оборону, войти глубоко в тыл, выйти дальше на оперативное пространство и двигаться в сторону Покровска, Славянска и Краматорска", - отметил Череватый.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Позже в ISW отметили, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

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