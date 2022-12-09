"Думал - укропы": зек-дезертир из ЧВК Вагнера рассказал о стрельбе по копам в РФ

Павел Николин подтвердил, что является наемником ЧВК Вагнера.

Задержанный дезертир ЧВК Вагнера Павел Николин / Скриншот

Сбежавший из зоны боевых действий в Украине российский дезертир ЧВК Вагнера Павел Николин рассказал о том, зачем открыл огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области.

По его словам, он якобы не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные. Соответствующий комментарий российского зека-дезертира распространяют пропагандисты РФ.

"Думал - укропы. Потому что были не по форме (одеты – ред.) и документы не предоставили. Я даже не знал, что пересек, отстал от группы", - сказал он, отвечая на вопрос, почему открыл огонь по полицейским РФ.

При этом задержанный подтвердил, что является наемником ЧВК Вагнера. "Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?", - сказал Николин.

Подробности нападения дезертира РФ на полицейских

Ранее сообщалось, что 7 декабря в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.

В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.

О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.

Читайте еще: