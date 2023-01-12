Призывал бомбить Украину Кинжалами: ВСУ мастерски ликвидировали оккупанта, который критиковал Шойгу

Россиянина мобилизовали осенью 2022 года в танковые войска, однако захватчик не долго повоевал на украинской земле.

ВСУ мастерски ликвидировали оккупанта Алексея Чепка / Telegram-канал "Двухсотый"

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского захватчика Алексея Чепка, который критиковал российское Минобороны за то, что они не разбомбили жилые дома, в которых живут украинские блогеры и волонтеры.

Как сообщает Telegram-канал "Двухсотый", 27-летний оккупант родом из города Дзержинск Нижегородской области. До полномасштабного вторжения он был тренером команд по хоккею местной спортивной школы.

Чепка мобилизовали осенью 2022 года в танковые войска. Однако захватчик не долго повоевал на украинской земле. Под Новый год, 31 декабря, Вооруженные силы Украины сделали ему подарок, ликвидировав захватчика.

Стоит отметить, что оккупант откровенно ненавидел украинцев и призвал бомбить наши города ракетами "Калибр" и "Кинжал".

"Я действительно не понимаю, почему мы не пускаем "Калибры" и "Кинжалы" в дома, где живут украинские телеграмщики вроде "Лачен пишет", "Гончаренко", "Стерненко"?... Хотя чего можно ожидать от нашего куколдского МО? Мы уже почти год ждем запусков по центрам принятия решений", - написал в соцсетях Чепко.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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