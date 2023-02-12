Финляндия пока не хочет передавать танки Leopard Украине: премьер-министр рассказала, в чем причина

Глава правительства подчеркнула, что ситуация в Финляндии "немного отличается" от других стран из-за того, что она граничит с Россией.

Финляндия пока не хочет передавать танки Leopard Украине / bundeswehr.de, Википедия

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение об отправке в Украину танков Leopard еще не принято. Об этом сообщает Yle.

Как отметила глава правительства, ситуация в Финляндии "немного отличается" от других стран из-за того, что она граничит с Россией. В связи с этим страна еще не приняла решение об отправке танков Leopard в Украину.

"Мы не информируем общественность о таких вещах заранее, но когда решение уже принято, мы сообщаем им то, что они должны знать. Разные страны имели разные линии коммуникации. Мы были сдержанны, мы не перечисляем отдельные вопросы, которые есть в открытом доступе. Финляндия предоставила Украине много материалов, и мы готовы продолжать это делать", - сказала Марин.

Премьер все же отметила, что поддерживает совместные закупки оружия странами ЕС для Украины, поскольку они укрепляют оборонную промышленность.

"Я лично поддерживаю эту идею. Чтобы мы ускорили производство оборонной техники в Европе. Потому что мы не знаем, когда закончится война. И также потому, что мир изменился, и мы должны быть способны укрепить собственную оборону", - заявила она.

Напомним, в начале января председатель финского комитета по обороне Антии Хаккянен заявлял, что если в Европе будет принято решение о передаче странами танков Leopard 2 Украине, Финляндия присоединится к военной помощи и отдаст часть своих немецких танков Киеву.

Тогда Анти Хаккянен подчеркнул, что решение США, Франции и Германии, которые согласились поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, Marder и AMX, является крайне важным.

Как сообщал Главред, 24 января канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Киев получит минимум роту танков Leopard 2A6. Кроме того, Берлин позволил другим странам, в том числе и Польше, передать Украине немецкие танки Leopard 2. Некоторые из этих стран могут отправить Киеву свои основные боевые танки.

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