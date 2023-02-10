"Жалкая робость": экс-посол США рассказал, почему Запад так медленно дает оружие Украине

Путин прекрасно понимает психологию западных лидеров и использует против них откровенный блеф, подчеркнул Хербст.

Экс-посол США рассказал, почему Запад так медленно дает оружие Украине / 93 ОМБр Якова Гандзюка, УНИАН

Страны Запада затягивают с военной помощью Украине, поскольку опасаются, что российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие. Такое мнение в интервью ТСН.uа высказал бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Хербст.

Как отметил Хербст, глава Кремля прекрасно понимает психологию западных лидеров и использует против них откровенный блеф. Он также сравнил президента страны-агрессора России с крысой, которую загнали в угол.

"Существует огромная компания по дезинформации о том, что Путин, как загнанная в угол крыса, – эту метафору развивают высокопоставленные чиновники в России, – готов применить ядерное оружие. И, к сожалению, этот блеф достигает определенных успехов", - отметил Джон Хербст.

Бывший посол США считает, что именно это является главной причиной той "жалкой робости" как в Белом доме, так и в правительствах других западных стран.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно украинский дипломат Владимир Ельченко сообщил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда РФ даст некоторое тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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