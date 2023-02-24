Постпред России в ООН цинично прервал минуту молчания в память о погибших украинцах

Когда во время заседания Совбеза ООН все присутствующие встали, чтобы почтить память украинцев, Небензя прервал минуту молчания, стукнув в свой микрофон.

Небензя прервал минуту молчания в память об украинцах / Википедия

Российский посол Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН прервал минуту молчания в память об украинцах, погибших в результате развязанной Россией войны.

Как сообщает Sky News, во время заседания министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал присутствующих почтить память украинцев, погибших от российской агрессии.

Когда присутствующие встали, чтобы почтить память, Небензя прервал минуту молчания, стукнув в свой микрофон. После этого, модератор заседания предоставил слово представителю из страны-агрессора России.

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"Мы поднимаемся на ноги, чтобы почтить память всех жертв того, что произошло в Украине, начиная с 2014 года. Всех тех, кто погиб. Все жизни бесценны", - сказал он, вероятно, имея в виду погибших в войне российских захватчиков.

Напомним, ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отметился неадекватным заявлением после массированного ракетного обстрела Украины. В частности, он обвинил в жертвах среди мирного населения и повреждении гражданской инфраструктуры украинскую ПВО и "накачивании Украины оружием" со стороны Запада.

Кроме того, Небензя заявлял, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами". После этого министр обороны Украины Алексей Резников пошутил, что в Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тысяч комаров.

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