Постпред РФ в ООН Небензя обвинил украинскую ПВО в гибели мирных жителей

Василий Небензя отличился очередным неадекватным заявлением / REUTERS

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отличился очередным неадекватным заявлением после массированного ракетного обстрела Украины. В частности, он обвинил в жертвах среди мирного населения и повреждении гражданской инфраструктуры украинскую ПВО и "накачку Украины оружием" со стороны Запада.

Небензя заявил на заседании Совета безопасности ООН, что Украина якобы размещает ЗРК среди жилой застройки, сообщает РИА Новости.

"В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - сказал постпред страны-агрессора.

Также Небензя выдал бредовое заявление о том, что ракеты, попавшие 23 ноября в жилые дома в Киеве и Вышгороде – это якобы "американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву".

"Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов", - обратился он к Западу.

Заявление Небензи прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Слушать посланника путлера в Совбезе ООН, как сегодня, — одна из самых ужасных моих обязанностей. Даже зная, что его место в аду вечное, сегодняшнее террористическое нападение путлера на Украину не оставляет мне дипломатических вариантов. В аду будет "плач и скрежет зубов", но не будет покаяния", — написал Кислица в Twitter.

Как известно, представители РФ уже не раз придумывают причины, по которым они атакуют ракетами Украину и почему Россия в принципе напала на нашу страну.

Главред писал, что 28 октября Небензя заявил, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами". После этого министр обороны Украины Алексей Резников пошутил, что в Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тысяч комаров.

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