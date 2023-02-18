Макрон удивил своим заявлением о полном разгроме России

Французский президент заверил, что хочет, чтобы Москва потерпела поражение в Украине.

Макрон заявил, что позицией Франции никогда не будет разгромить РФ / Офис президента Украины ua.depositphotos.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не хочет, чтобы страна-агрессор Россия была полностью разгромлена. В то же время он заверил, что хочет победы Украины в войне с РФ.

"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конце концов это не будет заключено военным путем", - сказал Макрон в интервью Le Figaro и еще двум французским СМИ после Мюнхенской конференции по безопасности.

Французский президент подчеркнул, что у официального Парижа нет желания "разгромить" страну-террориста. По его словам, во Франции никогда не было и не будет такой позиции.

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"Я не думаю, как некоторые, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на ее территории. Кто хочет прежде всего сокрушить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", - сказал он.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин во время прошлогоднего разговора солгал ему, когда заявил об отсутствии связи между официальной Москвой и ЧВК Вагнера. Война против Украины доказала обратное.

"Это означает, что Москва признала, что Вагнер был явным, прямым, военно-дипломатическим, неомафиозным агентом России во всем мире", - отметил Макрон.

Также Эммануэль Макрон подчеркнул, что когда Украина одержит победу над Россией, начнутся переговоры на условиях Киева. Украинское государство, Европа и Россия будут договариваться о "несовершенном балансе" на континенте. О чем конкретно будет диалог, рассуждать пока рано.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только тогда, когда государство-агрессор потерпит поражение. Пока Москва выбирает войну, уничтожает ракетами гражданскую инфраструктуру соседнего государства и совершает военные преступления в Украине, диалога быть не может.

"Время для диалога еще не пришло, потому что Россия выбрала войну. Россия решила бить по гражданской инфраструктуре и совершать военные преступления, она должна проиграть... Единство и решимость важны, чтобы предоставить Украине средства, которые позволят вернуться за стол переговоров в сильной позиции и работать над долгосрочным миром на условиях, выбранных украинцами", - заявил Макрон.

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