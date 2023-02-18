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Макрон уличил Путина во лжи из-за ЧВК Вагнер и призвал дать ВСУ оружие для наступления

18 февраля 2023, 13:36
Переговоры с агрессором Россией нужно проводить только после того, как Украина одержит победу в войне, сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон, Путин
Путин солгал, когда сказал, что Москва не связана с ЧВК Вагнером - Макрон / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин солгал, когда говорил, что Москва не контролирует ЧВК Вагнера. Война против Украины показала: боевики – "неомафиозный" инструмент Москвы. Говорить с Россией нужно будет только после победы Киева. ВСУ следует дать больше оружия, чтобы они смогли пойти в контрнаступление. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщает Politico, глава Франции рассказал о том, что Путин во время прошлогоднего разговора соврал ему, когда заявил об отсутствии связи между официальной Москвой и ЧВК Вагнера. Война против Украины доказала обратное.

"Это означает, что Москва признала, что Вагнер был явным, прямым, военно-дипломатическим, неомафиозным агентом России во всем мире", - отметил Макрон в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции.

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Что касается "переговоров" с Россией, он сказал, что сейчас не время для диалога со страной-оккупантом. Нужно усилить поддержку армии Украины, чтобы она смогла перейти к контрнаступательной операции.

Также Эммануэль Макрон подчеркнул, что когда Украина одержит победу над Россией, начнутся переговоры на условиях Киева. Украинское государство, Европа и Россия будут договариваться о "несовершенном балансе" на континенте. О чем конкретно будет диалог, рассуждать пока рано.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что контрнаступательная операция армии Украины по освобождению своих территорий может начаться через несколько месяцев.

По его словам, бойцы ВСУ, которые обучаются управлению военной техникой Запада, должны будут подготовиться наступательным действиям.

Военный обозреватель Алексей Арестович предположил, что контрнаступление ВСУ может начаться раньше, чем многие полагают. Решение будет принято Генштабом. После победы в войне Украина вступит в НАТО.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал, что точной даты контрнаступления сил обороны Украины не знает даже Генштаб. Впрочем, он выразил надежду, что к маю-июню ВСУ удастся перехватить у оккупантов инициативу на поле боя.

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Наступление России:

ВСУ Владимир Путин Эммануэль Макрон ЧВК Вагнер война России и Украины
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