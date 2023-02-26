'Залужный доложил о тактическом окружении': в РФ разгоняют фейк о захвате Бахмута

Информация о якобы окружении города-крепости Бахмута является очередным бредом российских пропагандистов.

В РФ разгоняют фейк о захвате Бахмута / 14 ОМБр Романа Великого

Пропагандисты страны-агрессора России начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы окружены в Бахмуте Донецкой области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Как отмечается, российские пропагандистские Telegram-каналы опубликовали вброс о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы доложил президенту Владимиру Зеленскому о "тактическом окружении украинских военных в Бахмуте".

"Центр стратегических коммуникаций предупреждает, что это очередной фейк оккупантов. Украинские защитники продолжают удерживать город и с успехом уничтожают оккупантов", - говорится в сообщении.

видео дня

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что информация о якобы окружении города является очередным бредом российских пропагандистов.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины. Он отметил, что за последнюю неделю российские оккупанты еще больше активизировались и пытаются прорвать украинскую оборону.

"Крайняя неделя – это такое просто нашествие, когда противник волна за волной, работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соизмеримы с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК и ПЗРК, и истребительная авиация).

Смотрите видео ТСН - штурмы участились, но Бахмут стоит

Вас может заинтересовать: