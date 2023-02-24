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"Весенне-летний период будет очень сложным": в ГУР дали неутешительный прогноз по войне в Украине

24 февраля 2023, 19:00
В разведке подчеркнули, что ситуация остается очень сложной, ведь РФ не отказалась от своих начальных планов.
ВСУ
Весенне-летний период войны в Украине будет очень сложным / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Весенне-летний период войны в Украине обещает быть чрезвычайно сложным, однако украинские военные готовятся к этому, а потому им не страшен ни один сценарий. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий на мероприятии по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в резиденции президента ФРГ в Берлине.

Как пишет Укринформ, Скибицкий подчеркнул, что ситуация остается очень сложной, ведь РФ не отказалась от своих начальных планов.

"Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся. Мы готовы к любому развитию ситуации, усиливаем наши способности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров. Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата. Но на достижение результата нами", - сказал представитель ГУР.

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Он отметил, что несмотря на отдельные маленькие тактические успехи россиян, в частности в районе Бахмута, основная цель Кремля – полная оккупация Донбасса – за целый год так и не достигнута. Украинская сторона срывает все планы, которые постоянно меняются.

Война России против Украины

Недавно экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.

"Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом в другую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию", - говорит Тука.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникают эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

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