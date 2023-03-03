Офицеры ВСУ вместе с генералами из США отработали сценарии контрнаступления – NYT

Украинские военные вместе с американскими генералами в штаб-квартире армии США отрепетировали ряд вариантов контрнаступления ВСУ.

Украинские офицеры с американцами отработали сценарии контрнаступления - The New York Times / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Во время учений в ФРГ украинские офицеры вместе с военачальниками из Вашингтона в штаб-квартире контингента армии США в Европе отрепетировали ряд вариантов масштабного контрнаступления ВСУ. Об этом сообщило авторитетное американское издание The New York Times. Сообщается, что после одного из заседаний генерал Кристофер Дж. Каволи, главнокомандующий Союзных сил в Европе, похвалил феноменальную адаптируемость бойцов ВСУ.

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также принял участие в учениях. Но отказался рассказывать детально о вариантах контрнаступления, которые украинцы опробовали на учениях. Но эксперты предполагают, что ВСУ может попытаться выступить против российских оборонительных рубежей на северо-востоке или востоке Украине, в том числе в Донецке и Луганске.

Украина, ожидают специалисты, также могут начать наступление на Юге, нацелившись на так называемый Крымский мост, соединяющий материковую часть России с украинским полуостровом, незаконно аннексированным Москвой в 2014 году.

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Истребители F-16 для Украины

Представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд ранее сказала, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по поставкам Украине истребителей F-16 могут длиться еще пару месяцев. По ее словам, американцы не могут дать самолеты до тех пор, пока Украина не подготовит инфраструктуру для их обслуживания.

Президент США Джо Байден полагает, что Украине пока не нужны истребители F-16. По мнению главы Белого дома, бронетехники, которую передают Киеву на данном этапе войны, достаточно, чтобы обеспечить успехи на фронте весной, летом и в начале осени.

Согласно информации CNN, президент Владимир Зеленский работает над списком вооружений, которые необходимы армии Украины. В частности, ВСУ нуждаются в истребителях F-16 и дальнобойных ракетах.

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