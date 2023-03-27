В Украину из Германии прибыли 18 танков Leopard 2 и до 40 БМП Marder – Spiegel

Германия поставила танки Leopard 2 спустя два месяца после решения правительства об их передач Киеву в рамках военной помощи армии Украины.
На территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.
Как сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники, немецкие танки Leopard 2 уже прибыли в Украину.
"Танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине", - отмечается в материале.
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Кроме того, Украина получила еще до 40 единиц боевых машины пехоты.
Журналисты подчеркивают, что Германия, таким образом, выполнила свои обязательства по передаче Киеву танков.
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Автор: Андрей Ганчук