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Польша передала Украине 10 танков Leopard 2 - польский министр обороны

9 марта 2023, 14:07
В Польше завершились учения украинских военнослужащих на танках Leopard 2, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.
Блащак, Леопард 2
Мариуш Блащак / коллаж фото УНИАН и "Википедия"

В Польше завершились учения бойцов ВСУ на немецких танках Leopard 2. Сразу после этого официальная Варшава передала Киеву оставшиеся 10 из 14 обещанных экземпляров такой техники. Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы поддерживаем Украину в рамках международной коалиции. Помимо польских 14 танков Leopard, в составе этого батальона есть также четыре танка из Канады, восемь танков из Норвегии, а также шесть - из Испании", − сказал министр.

По словам Блащак, он сейчас ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о возможном предоставлении Украине большего количества танков − "возможно, еще четырех".

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"Поэтому мы, безусловно, имеем дело с батальоном тяжелых танков, которые в случае польской стороны уже переданы, а в случае наших союзников будут переданы Украине в очень короткое время", - подытожил чиновник.

Украина получит танки Leopard от Запада

Министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля заявил, что танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Также сообщалось, что в правительстве Финляндии пока не приняли решение о передаче немецких боевых танков Leopard для армии Украины. Там колеблются из-за того, что имеют общую границу со страной-агрессором РФ. Об этом рассказала глава финского правительства Санна Марин.

Ранее, в начале февраля, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году. В то же время немецкое правительство одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.

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