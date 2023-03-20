Важные оборонные решения: Зеленский раскрыл детали новой помощи от США и ЕС

Президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам и поблагодарил их за помощь Украине.

Владимир Зеленский / Офис президента Украины, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Евросоюз согласовал общий план, чтобы ускорить поставки снарядов для Украины. О важных оборонных решениях международного сообщества, рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Вес этого решения - 2 миллиарда евро. Предусмотрены как безотлагательные поставки, так и производство боеприпасов", - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это стратегический шаг, придающий уверенность в победе над государством-террористом.

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Также Зеленский рассказал о новом оборонном пакете от Соединенных Штатов. Объем – 350 миллионов долларов.

"Это ракеты для HIMARS, артиллерийские и другие боеприпасы – все, что действительно необходимо, чтобы поддержать наших воинов", – подытожил он.

Военная помощь Украине

Соединенные Штаты Америки 20 марта объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкена, военный пакет будет предоставлен на 350 миллионов долларов.

"Пакет помощи включает множество разных типов боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также 3 марта США объявили о новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение, средства на поддержку, обучение и обслуживание.

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