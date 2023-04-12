Пошел воевать после ранения брата: под Бахмутом погиб Александр Бондарук со Львовщины

Отец двоих детей имел бронь как машинист на железной дороге и также ухаживал за матерью, но не выдержал и пошел защищать родную землю.

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Под Бахмутом погиб Александр Бондарук из Львовщины/ Facebook Зимноводский сельский совет территориальной общины, ua.depositphotos.com

В боях под Бахмутом погиб украинский военный из Львовской области Александр Бондарук. Его смертельно ранили российские оккупанты во время выполнения боевого задания 5 апреля.

36-летний Александр был родом из села Зимняя Вода Львовской области. Об этом сообщает Зимноводский сельский совет территориальной общины в Facebook.

У защитника Украины остались мама, брат, жена и двое детей.

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Местные СМИ отмечают, что погибший боец имел бронь как машинист на железной дороге, к тому же его мать нуждалась в уходе. Однако мужчина решил добровольно пойти воевать против российских захватчиков. На это решение повлияло то, что его брат весной 2022 года получил ранение.

Защитник Украины погиб в боях за Бахмут. Он возвращался в строй к побратимам даже имея обморожения, тяжелый бронхит и непростое состояние со здоровьем. Однако одно из заданий стало для украинского героя фатальным.

Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Андрей Белов. Свой последний бой он принял 7 апреля. У воина осталась жена и двое детей. Андрей Белов был родом из села Шлемынь под Львовом.

Также на фронте погиб защитник Украины из Львовской области Максим Труба. В ряды ВСУ он вступил добровольно. Свой последний бой принял 8 апреля. Герою недавно исполнилось 28 лет. Сначала молодой военный служил в Яворове, затем ездил на учебу в Великобританию. Воевал под Бахмутом.

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