Мечтал о победе Украины, но не дождался: в боях за Украину погиб 28-летний воин из Львовщины

На фронте погиб защитник Украины из Львовской области Максим Труба. В ряды ВСУ он вступил добровольно. Свой последний бой принял 8 апреля. Герою только недавно исполнилось 28 лет. О потере в Facebook сообщил Зимноводовский сельский совет территориальной громады.
Максим жил с. Зимняя Вода. После окончания в 2012-м Зимноводовской ОШ №1 поступил в вуз. В 2017-м выпустился из Львовского института экономики и туризма с полученной специальностью "Гостинично-ресторанное дело".
Максим проходил срочную службу. В начале марта 2022 года добровольцем пошел в ВСУ.
Сначала молодой военный служил в Яворове, затем ездил на учебу в Великобританию. Воевал под Бахмутом.
Знакомые защитника отметили, что Максим мечтал о победе Украины, но, к сожалению, не дождался.
"В это тяжелое время низко преклоняем головы перед светлой памятью защитника, отдавшего свою жизнь за мирное небо над Украиной. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяем их боль, разделяем горе. Вечная память воину!" – подчеркнули в сельсовете.
Как сообщал Главред, в боях за Бахмут погиб защитник Украины - велогонщик Константин Денека. Он служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки МОУ. Денека получил смертельное осколочное ранение. 12 марта спортсмену и защитнику Украины исполнилось 40 лет.
Также на фронте погиб 34-летний защитник Украины Сергей Якимчук. Он отстаивал свободу и независимость нашей страны еще с 2014 года.
Свой последний бой воин принял под Бахмутом Донецкой области, где продолжается самое горячее противостояние с российскими оккупантами. Сергей служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
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