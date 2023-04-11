Мечтал о победе Украины, но не дождался: в боях за Украину погиб 28-летний воин из Львовщины

Максим Труба в начале марта 2022 года добровольцем пошел в ВСУ. Ездил на учебу в Великобританию, воевал под Бахмутом.

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Максим Труба пошел добровольцем на фронт и погиб за Украину / Фото: УНИАН, facebook.com/ZymnovodivskaOTG

На фронте погиб защитник Украины из Львовской области Максим Труба. В ряды ВСУ он вступил добровольно. Свой последний бой принял 8 апреля. Герою только недавно исполнилось 28 лет. О потере в Facebook сообщил Зимноводовский сельский совет территориальной громады.

Максим жил с. Зимняя Вода. После окончания в 2012-м Зимноводовской ОШ №1 поступил в вуз. В 2017-м выпустился из Львовского института экономики и туризма с полученной специальностью "Гостинично-ресторанное дело".

Максим проходил срочную службу. В начале марта 2022 года добровольцем пошел в ВСУ.

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Сначала молодой военный служил в Яворове, затем ездил на учебу в Великобританию. Воевал под Бахмутом.

Знакомые защитника отметили, что Максим мечтал о победе Украины, но, к сожалению, не дождался.

"В это тяжелое время низко преклоняем головы перед светлой памятью защитника, отдавшего свою жизнь за мирное небо над Украиной. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяем их боль, разделяем горе. Вечная память воину!" – подчеркнули в сельсовете.

Как сообщал Главред, в боях за Бахмут погиб защитник Украины - велогонщик Константин Денека. Он служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки МОУ. Денека получил смертельное осколочное ранение. 12 марта спортсмену и защитнику Украины исполнилось 40 лет.

Также на фронте погиб 34-летний защитник Украины Сергей Якимчук. Он отстаивал свободу и независимость нашей страны еще с 2014 года.

Свой последний бой воин принял под Бахмутом Донецкой области, где продолжается самое горячее противостояние с российскими оккупантами. Сергей служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

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