Без отца остались двое детей: защищая Украину, погиб воин из Львовской области

Андрей Белов был родом из села Шоломынь под Львовом. Свой последний бой он принял 7 апреля.

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Андрей Белов погиб 7 апреля, защищая Украину / Фото facebook.com/groups/parafiyasholom, УНИАН

В боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Андрей Белов. Свой последний бой он принял 7 апреля. У воина осталась жена и двое детей.

Андрей Белов был родом из села Шоломынь под Львовом. Печальную новость подтвердили представители местной церкви УГКЦ в Facebook.

Утром во вторник, 11 апреля, тело мужчины забрали из Львова, чтобы похоронить в родном селе.

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Жителей населенного пункта просили встретить Героя, отдавшего жизнь за Украину, со свечами, лампадками или цветами.

"Прихожане Церкви святого пророка Илии села Шоломынь выражают искренние соболезнования семье по поводу смерти мужа и отца. Пусть Господь примет душу новопреставленного воина Андрея в царство небесное", – написали верующие.

"Такие люди, как ты, не должны оставлять нас", – написал шурин Белова Андрей Стоцкий в Facebook.

Как сообщал Главред, в боях за Бахмут погиб защитник Украины - велогонщик Константин Денека. Он служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки МОУ. Денека получил смертельное осколочное ранение. 12 марта спортсмену и защитнику Украины исполнилось 40 лет.

Также на фронте погиб 34-летний защитник Украины Сергей Якимчук. Он отстаивал свободу и независимость нашей страны еще с 2014 года.

Свой последний бой воин принял под Бахмутом Донецкой области, где продолжается самое горячее противостояние с российскими оккупантами. Сергей служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

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