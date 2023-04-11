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Будут ли в Украине раздавать электронные повестки: у Зеленского назвали три важных аспекта

Алина Дембицкая
11 апреля 2023, 23:40 обновлено 11 апреля, 23:48
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Советник главы ОП заверил, что сейчас в Украине нет необходимости вводить электронные повестки.
Будут ли в Украине раздавать электронные повестки: у Зеленского назвали три важных аспекта
Подоляк рассказал, будут ли в Украине раздавать электронные повестки / коллаж УНИАН

Страна-агрессор Россия официально уравняла статус электронных и бумажных повесток. Теперь россияне могут получать электронные повестки через приложение "Госуслуги" (аналог украинской платформы "Дія" - ред.) и быть наказанными за уклонение от них. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, ждать ли украинцам соответствующих изменений в законодательстве Украины.

"Сегодня нет необходимости менять порядок мобилизации в Украине. В России же произошло истерическое действие через парламент, когда депутаты трижды проголосовали и получили электронный мобилизационный документ", - отметил Подоляк в эфире 24 канала.

По его словам, такое истерическое поведение Кремля свидетельствует о том, что потери оккупантов – заоблачные.

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Советник главы ОП заверил, что сейчас в Украине нет необходимости вводить электронные повестки. Подоляк подчеркнул, что существует три аспекта, которые влияют на этот процесс:

  • в Украине существует контролируемый процесс мобилизации – Министерство обороны Украины и ВСУ занимаются им довольно эффективно;
  • советник главы ОП сослался на слова вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который заявил, что для введения электронных повесток через "Дію" нужно изменить ряд документов, регуляторных актов в нашем законодательстве. Но Подоляк заверил, что сейчас в этом нет необходимости;
  • украинские ТЦК сегодня работают до сих пор эффективно, несмотря на наличие ошибок, которые военные постоянно исправляют.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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