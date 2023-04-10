Отмена брони от мобилизации: в Кабмине рассказали, в каких случаях ее аннулируют

В украинском правительстве объяснили, как формируется перечень забронированных работников предприятия и кто может отменить отсрочку.

https://glavred.info/ukraine/otmena-broni-ot-mobilizacii-v-kabmine-rasskazali-kogda-ee-annuliruyut-10462561.html Ссылка скопирована

В Кабмине рассказали, когда могут аннулировать бронь от мобилизации / коллаж фото УНИАН

В украинском законодательстве есть термин "бронирование работников". Под ним понимается временная отсрочка от призыва, которая дается военнообязанным людям, которые работают в определенных компаниях и органах власти. 31 января 2023 года в силу вступила новая редакция соответствующего постановления Кабмина.

Согласно этому документу, бронированию во время действия военного положения подлежат люди, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах;

в органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые производят товары, а также заняты выполнением работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Далее, в документе говорится, что для успешного бронирования работников компании нужно не только подтвердить, что они обеспечивают удовлетворение потребностей украинской армии, других военных формирований или населения, но и то, что она является исполнителем мобилизационных заказов. Что, в свою очередь, заметно сужает круг компаний, которые могут использовать бронирование.

видео дня

Согласно все тому же постановлению Кабмина, предоставленная отсрочка (бронь) от мобилизации подлежит аннулированию в случае:

истечение срока ее действия;

завершение выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмена;

завершение производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг предприятием, учреждением, организацией для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, принявшим решение об определении таких предприятий, учреждений и организаций, критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидация органа госвласти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

Вас могут заинтересовать такие новости: