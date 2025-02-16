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"Спланированная акция": названа цель жестких заявлений США на конференции в Мюнхене

Юрий Берендий
16 февраля 2025, 12:56
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Речь вице-президента США дала мощную "пощечину" странам Европы, что может побудить их проснуться и становиться более самостоятельными, считает эксперт.
'Спланированная акция': названа цель жестких заявлений США на конференции в Мюнхене
Названа цель жестких заявлений США на конференции в Мюнхене / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем сказал Рейтерович:

  • Вэнс пытался продемонстрировать роль ЕС в новой парадигме политики США
  • Это была спланированная акция
  • Тезисы Вэнса были согласованы с Трампом

Трамп направил в Европу своеобразного "плохого полицейского", который сразу же занял жесткую позицию в отношении европейских союзников. При этом он сосредоточился не столько на внешних угрозах, сколько на внутренних вопросах ценностно-идеологического характера. Его риторика была направлена на поддержку отдельных политических партий в Европе, как правых, так и левых, хотя преимущественно правых, которые сейчас ведут борьбу за власть. Такую оценку выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции высказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что Вэнс пытался продемонстрировать, какую именно роль, по мнению США, должен играть Европейский Союз. Судя по комментариям тех, кто присутствовал в зале и видел все собственными глазами, аудитория была шокирована.

"Но, как мне кажется, это было сделано намеренно. Это была тщательно спланированная акция, направленная на то, чтобы выдвинуть максимально завышенные претензии. Что касается ситуации с Румынией - это вообще сложно комментировать, ведь фактически речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела другого государства", - сказал Рейтерович.

Смотрите видео интервью Главреду Игоря Рейтеровича о заявлениях первого дня Мюнхенской конференции по безопасности:

Аналитик пояснил, что стратегия заключается в создании ситуации с завышенными ставками, после чего Трамп на фоне жесткой риторики Вэнса будет выглядеть более умеренным политиком, с которым можно вести переговоры. Его требования уже не будут казаться столь радикальными по сравнению с тем, что озвучил Вэнс.

"Очевидно, что и Вэнс не высказывал исключительно личную позицию - эти тезисы были согласованы с Трампом. Поэтому пока что я бы рассматривал эту ситуацию в контексте игры в "плохого" и "хорошего" полицейского, когда они работают в тандеме, дополняя друг друга. В конце концов, Трамп так действовал еще с первых дней своего президентства, и теперь, очевидно, решил применить этот же подход к Европе", - сказал он.

По словам Рейтеровича, заявления Марка Рубио и Кита Келлога значительно мягче, толерантнее и более конструктивные, что позволит Европе несколько "выдохнуть". В то же время ситуация даже может иметь положительный эффект, ведь, как он выразился, Европа получила своеобразную "пощечину", которая, возможно, пробудит у нее чувство самоуважения.

"Она поймет, что является огромным союзом с мощными экономическими, человеческими, военными и политическими ресурсами и должна быть субъектной. Возможно, они начнут вести себя более самостоятельно, а не находиться в полулетаргическом сне, - резюмировал он.

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Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности / Инфографика: Главред

Мюнхенская конференция - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщает Главред, переговоры между украинскими и российскими делегациями могут начаться уже в ближайшие дни. По данным Politico, ссылаясь на республиканского законодателя и американских чиновников, высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа уже отправились в Саудовскую Аравию.

Специальный представитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что война может завершиться в течение 180 дней, однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте воздержался от гарантий относительно такого сценария.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года отметил, что мир может быть достигнут уже в этом году, и Киев активно работает над этим.

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Кто такой Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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Игорь Рейтерович Мюнхенская конференция 2025
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