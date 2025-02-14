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Мюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляция

Мария Тупик
14 февраля 2025, 11:00
163
Откроет Мюнхенскую конференцию Кристоф Хойсген сегодня в 13:30 (14:30 по киевскому времени), который будет председательствовать на MSC.
Мюнхенская конференция 2025
Мюнхенская конференция 2025 / Коллаж Главред, фото Офис президента

Уже сегодня, 14 февраля стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Продлится конференция до 16 февраля.

Как стало известно, в пятницу, 14 февраля начнется основная программа конференции, которая будет посвящена вызовам глобальной безопасности, включая глобальное управление, устойчивость демократии, климатическую безопасность и многие другие темы.

В субботу, 15 февраля состоятся дебаты о состоянии международного порядка, а также о региональных конфликтах и кризисах. Будущее трансатлантического партнерства также будет в центре внимания второго дня конференции.

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При этом в воскресенье, 16 февраля конференция завершится дискуссиями о роли Европы в мире.

Главред ведет онлайн-трансляцию Мюнхенской конференции 2025.

Сортировка по хронологии
11:48

Главная тема Мюнхенской конференции 2025

Как ранее анонсировали в Госдепе США на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности главной темой будет война России против Украины.

Также среди ключевых тем:

  • энергетика,
  • климатические изменения,
  • ИИ,
  • международная торговля.

В конференции примут участие более 60 глав стран и правительств и более 100 министров.

Украинскую делегацию на мероприятии возглавит президент Владимир Зеленский.

11:32

❗️Представителей РФ на Мюнхенской конференции не будет - глава MSC

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал осторожно относиться к заявлению Трампа о том, что в Мюнхене планируются переговоры "высокопоставленных" представителей США и России.

"Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть", – заявил Хойсген.

11:24

На Мюнхенскую конференцию прибыли американская и украинская делегации

11:00

Расписание ключевых выступлений на Мюнхенской конференции 2025:

  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (14 февраля) 14:35-14:55 (по киевскому времени)
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 15:00-15:30 (14 февраля).
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс (14 февраля) 15:30-16:00.
  • Президент Украины Владимир Зеленский - (14 февраля) 16:30-17:15.
  • Высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас (14 февраля) 16:30-17:15 и 19:00-20:00.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц (15 февраля) 12:30-13:30.
  • Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (15 февраля) 12:30-13:30.
  • Президент Евросовета Антониу Кошта (15 февраля) 12:30-13:30.
  • Генеральный секретер НАТО Марк Рютте (15 февраля) 13:30-13:45.
  • Глава Европарламента Роберта Мецолла (15 февраля) 19:30-20:15; (16 февраля) 11:30-12:15.
  • Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог (15 февраля) 19:30-20:15.
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