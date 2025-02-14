Мюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляция

Откроет Мюнхенскую конференцию Кристоф Хойсген сегодня в 13:30 (14:30 по киевскому времени), который будет председательствовать на MSC.

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Мюнхенская конференция 2025 / Коллаж Главред, фото Офис президента

Уже сегодня, 14 февраля стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Продлится конференция до 16 февраля.

Как стало известно, в пятницу, 14 февраля начнется основная программа конференции, которая будет посвящена вызовам глобальной безопасности, включая глобальное управление, устойчивость демократии, климатическую безопасность и многие другие темы.

В субботу, 15 февраля состоятся дебаты о состоянии международного порядка, а также о региональных конфликтах и кризисах. Будущее трансатлантического партнерства также будет в центре внимания второго дня конференции.

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При этом в воскресенье, 16 февраля конференция завершится дискуссиями о роли Европы в мире.

Главред ведет онлайн-трансляцию Мюнхенской конференции 2025.

Сортировка по хронологии 11:48 Главная тема Мюнхенской конференции 2025 Как ранее анонсировали в Госдепе США на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности главной темой будет война России против Украины. Также среди ключевых тем: энергетика,

климатические изменения,

ИИ,

международная торговля. В конференции примут участие более 60 глав стран и правительств и более 100 министров. Украинскую делегацию на мероприятии возглавит президент Владимир Зеленский. 11:32 ❗️Представителей РФ на Мюнхенской конференции не будет - глава MSC Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал осторожно относиться к заявлению Трампа о том, что в Мюнхене планируются переговоры "высокопоставленных" представителей США и России. "Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть", – заявил Хойсген. 11:24 На Мюнхенскую конференцию прибыли американская и украинская делегации 11:00 Расписание ключевых выступлений на Мюнхенской конференции 2025: Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (14 февраля) 14:35-14:55 (по киевскому времени)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 15:00-15:30 (14 февраля).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (14 февраля) 15:30-16:00.

Президент Украины Владимир Зеленский - (14 февраля) 16:30-17:15.

Высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас (14 февраля) 16:30-17:15 и 19:00-20:00.

Канцлер Германии Олаф Шольц (15 февраля) 12:30-13:30.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (15 февраля) 12:30-13:30.

Президент Евросовета Антониу Кошта (15 февраля) 12:30-13:30.

Генеральный секретер НАТО Марк Рютте (15 февраля) 13:30-13:45.

Глава Европарламента Роберта Мецолла (15 февраля) 19:30-20:15; (16 февраля) 11:30-12:15.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог (15 февраля) 19:30-20:15.

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