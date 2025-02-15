Глаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в Мюнхене

Европе дали "пощечину" и, возможно, теперь у нее проснется чувство самоуважения, убежден Игорь Рейтерович.

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Трамп отправил в Европу "плохого полицейского" в лице Джей Ди Венса - Рейтерович / Коллаж Главред

14 февраля началась Мюнхенская конференция по безопасности, на которой одной из основных тем стало обсуждение завершения войны в Украине. Об основных событиях первого дня в интервью Главреду рассказал руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

*Интервью было записано накануне встречи Зеленского и Джей Ди Венса на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Начнем с выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса, в котором он раскритиковал Европу. О чем, по вашему мнению, это может свидетельствовать?

Трамп отправил в Европу некоего "бед-гая" - плохого полицейского, который решил сразу же резко "наехать" на Европу. Причем он сосредоточился не столько на внешних вызовах, сколько на внутренних вопросах сугубо ценностно-идеологического характера, пытаясь подыграть некоторым политическим партиям в Европе как правого, так и левого толка, но преимущественно правым, которые сейчас борются за власть.

Его целью было показать, какую роль, по мнению Соединенных Штатов, должен играть Европейский Союз. Насколько я понял из комментариев тех, кто присутствовал в зале и видел все собственными глазами, зал был в полном шоке от услышанного.

Да, это было видно по лицам...

Но, как мне кажется, это было сделано намеренно. Это была тщательно спланированная акция, направленная на то, чтобы выдвинуть максимально завышенные претензии. Что касается ситуации с Румынией - это вообще сложно комментировать, ведь фактически речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела другого государства.

Но главная суть в том, что создается ситуация с завышенными ставками, а потом, на фоне Вэнса, Трамп будет выглядеть неким уравновешенным политиком, с которым можно договариваться. Мол, его требования уже не будут выглядеть такими жесткими по сравнению с тем, что прозвучало от Вэнса.

Очевидно, что и Вэнс не высказывал исключительно личную позицию - эти тезисы были согласованы с Трампом. Поэтому пока что я бы рассматривал эту ситуацию в контексте игры в "плохого" и "хорошего" полицейского, когда они работают в тандеме, дополняя друг друга. В конце концов, Трамп так действовал еще с первых дней своего президентства, и теперь, очевидно, решил применить этот же подход к Европе.

Далее будут выступать Кэллог и Рубио. Могу почти гарантировать, что их заявления будут уже гораздо более спокойными, толерантными и конструктивными, что позволит Европе немного "выдохнуть". С другой стороны, эта ситуация даже имеет положительный эффект. Знаете почему? Потому что Европе дали, так сказать, "пощечину" - и, возможно, теперь у нее проснется чувство самоуважения. Она поймет, что является огромным союзом с мощными экономическими, человеческими, военными и политическими ресурсами и должна быть субъектной. Возможно, они начнут вести себя более самостоятельно, а не находиться в полулитаргическом сне.

Смотрите видео интервью Главреду Игоря Рейтеровича о заявлениях первого дня Мюнхенской конференции по безопасности:

Вы сказали, что Трамп максимально завышает требования. Дипломатия работает по принципу: сначала выдвигаешь завышенные требования, а потом получаешь то, что тебе на самом деле нужно. Какой минимальный план у Трампа? На что он рассчитывает?

Во-первых, на европейские войска до урегулирования российско-украинской войны - это для него идеальный вариант. Во-вторых, он стремится изменить экономические отношения между США и ЕС в пользу США. Поскольку, по его мнению, торговый баланс не в пользу США, там отрицательное сальдо. В-третьих, он хочет, чтобы европейские страны увеличили свои расходы на оборону, причем прежде всего - в виде платежей Соединенным Штатам.

Здесь логика проста: европейские страны должны тратить 3-3,5%, а затем и 5% ВВП на оборону, но Трамп как бизнесмен прекрасно понимает, что у большинства из них нет мощного военно-промышленного комплекса, за исключением отдельных стран, например, Германии. В то же время США имеют такой ВПК. То есть здесь логика бизнесовая - и, соответственно, атаки на Германию связаны не только с фигурой Шольца и желанием победы христианских демократов, но и с желанием влиять на немецкий ВПК.

В общем, вся эта ситуация - вопрос исключительно экономических расчетов. Европейские страны будут вынуждены покупать американские танки, ракеты, самолеты и другую технику.

Мюнхенская конференция по безопасности - что известно / Инфографика Главред

То есть ни о каком разрыве отношений с Европой речь не идет, так?

Трамп, конечно, сначала будет действовать так, как с Мексикой и Канадой - например, угрожать введением пошлин. Но о каком разрыве отношений может идти речь? Насколько я помню, США и ЕС - ключевые торговые партнеры друг для друга. Отказаться от этого - абсолютно нереальная история. И Трамп это прекрасно понимает, как и европейцы.

Его главная проблема - то, что США покупают у Европы больше, чем продают. Это факт. Поэтому он будет пытаться исправить ситуацию, укрепляя американские позиции в энергетическом и военно-промышленном секторе.

Поэтому здесь не о разрыве, а о том, что "США должны общаться с вами, но вы должны делать это с уважением", как в фильме ("Крестный отец"). Итак, после "холодного душа" от Вэнса сейчас должен произойти определенный откат, и уже скоро мы услышим совсем другие заявления от американцев.

Мы уже видели реакцию на предыдущие заявления Трампа от руководителя Пентагона Пита Гегсета, причем были довольно критические заявления в европейских медиа. Сейчас, после этого "холодного душа", как вы сказали, какая может быть дальнейшая реакция? Чего нам ждать в такой ситуации?

Европа объединится, то есть начнет вести себя более субъектно. Возможно, она просто начнет давить на Трампа, чтобы он активнее привлекал ее к процессу переговоров.

Это важный момент. Для Украины это прекрасный шанс воспользоваться ситуацией. Ведь мы понимаем, если за столом переговоров будем только мы и американцы (с Россией отдельная история) - это одно, а если там будут украинцы, американцы и европейцы - это другая, значительно более выгодная для нас ситуация. Ведь, как говорят: "Вместе и отца легче бить". В таком случае можно будет аргументированно объяснять американцам, что на самом деле происходит и к чему это может привести.

Европа должна отреагировать адекватно. Не плакаться, что ее обидели, а, наоборот, показать, что такое европейская дипломатия и единство. Тем более, что среди европейских стран есть те, которые без проблем могут взять на себя такую роль и продемонстрировать Трампу, что с ними надо считаться. Невозможно просто приехать и рассказывать, какое их место и что они должны делать.

Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции был "голосом" Трампа - Рейтерович / фото: ОП

Если говорить о переговорах, то мы видели, что сегодня состоялась встреча Ермака и Келлога на полях Мюнхенской конференции. Как это соотносится с текущей позицией, которая озвучивается? Действительно ли есть для нас риски?

Риски, безусловно, есть всегда. Но сейчас мы уже видим начало реального процесса. Люди, которые у Трампа отвечают за это направление, начинают встречаться с нашими представителями и обсуждать эти вопросы. И это позитивный знак. Ведь после звонка Трампа Путину в Украине прокатилась волна "зрады".

Однако сейчас мы видим, что работа ведется. Да, американцы будут общаться и с россиянами, но они общаются и с нами. Они не могут игнорировать нашу позицию. Об этом свидетельствует и выступление Президента. Он пытался показать, что мы готовы обсуждать различные вопросы, но это должно происходить в формате постоянной коммуникации.

Я не скажу, что все развивается супероптимистично, но пока все идет в нормальном рабочем порядке. И дальше таких встреч и переговоров будет становиться все больше.

Относительно выступления Зеленского. Как вы его оцениваете и насколько его услышат в Европе и, прежде всего, в США?

Его услышат, ведь президент традиционно говорил довольно откровенно, и проигнорировать эти заявления будет сложно. Но насколько они дойдут до наших партнеров - это уже другой вопрос. Пока я в этом не уверен.

Президент сделал то, что должен был сделать: публично отреагировал, озвучил определенные "красные линии", четко очертил позицию Украины. Задача выполнена. Но многое будет зависеть от встречи с Вэнсом и того, о чем они договорятся. Там будет больше конкретики, и эта конкретика важнее, чем просто выступление. Пока это - определенная рамка, которую нужно было озвучить. Это на самом деле было сделано неплохо, особенно учитывая условия и ситуацию, в которой это происходит.

Теперь посмотрим, что будет дальше. В любом случае, будут переговоры в закрытом формате, и очень мало информации будет выходить наружу. То, что президент подтвердил некоторую информацию о встрече с Трампом, это на самом деле позитив. Потому что журналисты оценили этот разговор как конструктив. И, возможно, все не так плохо, как казалось на первый взгляд, потому что на самом деле ведется кропотливая, но нужная работа.

Относительно возможной встречи с Вэнсом, Зеленский заявил о том, что он готов встретиться, обсудить некоторые вопросы, в том числе и договор о недрах. О чем именно могут говорить говорить, и что может быть показателем успешного разговора в контексте Украины?

Следует понимать, что Вэнс - это не самостоятельный игрок. Он выполняет роль глаз, ушей и голоса Трампа. Он приехал только с целью, чтобы поговорить с Зеленским. Возможно, за закрытыми дверями он озвучит определенные контуры плана Трампа, особенно наиболее контраверсионные, чтобы Украина думала, как она будет к ним относиться. Затем Зеленский передаст ответ, и Вэнс повезет его к Трампу.

Важно, чтобы между Зеленским и Вэнсом произошла определенная "химия", ведь именно Вэнс будет докладывать Трампу. Если он составит о президенте Украины положительное впечатление, это будет один разговор. Если же у него останется личностный скептицизм, это будет совсем другой тон доклада.

Это задача со "звездочкой", поскольку отношение Вэнса к войне и к Зеленскому, мягко говоря, не слишком комплиментарное. Поэтому, с одной стороны, нужно подыграть Вэнсу, повысив его значимость (которая на самом деле, говоря откровенно, нулевая с точки зрения должности вице-президента). С другой стороны, надо четко передать ему позицию Украины, чтобы он донес ее до Трампа без ошибок, чтобы составить свое впечатление о наших намерениях и том, как мы собираемся их реализовывать.

Учитывая то, что и Трамп, и Кремль озвучивали, что готовится двусторонняя встреча, может ли перед этим состояться встреча между Зеленским и Трампом?

Я не думаю, что Трамп быстро встретится с Путиным. Скорее всего, это будут встречи рабочих групп, в частности в Саудовской Аравии или в другой стране. Но если речь будет идти о персональной встрече, хочется верить, что Трамп сначала встретится с Зеленским, а уже потом с Путиным.

С точки зрения имиджа ему выгоднее сначала встретиться с Зеленским, а потом ехать к Путину. Кстати, для усиления своей позиции - он всегда сможет заявить, что это позиция Украины, Соединенных Штатов, а также, надеемся, Европейского Союза. Это придаст вес предложению и расширит пространство для маневра Трампа. Ведь если он поедет сам, а потом просто поставит Украину в известность, это не сработает.

Кто такой Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Шевченко. В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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