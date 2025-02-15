НАТО не может гарантировать завершение войны в Украине за 180 дней - Рютте

Что известно:
- У Трампа хотят завершить войну в Украине за 180 дней
- НАТО не может это гарантировать
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что война в Украине может завершиться в течение 180 дней. Однако генсекретарь НАТО Марк Рютте не может этого гарантировать, сообщает РБК-Украина.
Он акцентировал на том, что все хотели бы как можно скорее закончить войну в Украине, но мир за 180 дней - очень амбициозный план. Важным остается завершение войны так, чтобы российский диктатор Владимир Путин больше не пытался захватить украинские земли.
"Это критически важно. Но я не могу гарантировать, что это произойдет за 180 дней, хотя иметь амбициозный план и сроки - это положительно", - подытожил он.
При этом он добавил, что пока неизвестно, какими именно будут гарантии безопасности для Украины и как будет выглядеть мирный план, но это точно завершится переговорами.
"Они (украинская команда - ред.) обязательно будут за столом переговоров, потому что это касается их страны", - сказал он.
Заявления Зеленского во время первого дня Мюнхенской конференции - что известно
Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции в первый день мероприятия 14 февраля. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.
В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.
Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в Саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.
Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.
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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно
14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.
Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.
После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира приступят к обсуждению актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.
В центре внимания будут такие темы, как:
- мирное урегулирование войны в Украине
- глобальное управление
- укрепление демократии
- климатическая безопасность
В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.
В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.
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