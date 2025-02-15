НАТО не может гарантировать завершение войны в Украине за 180 дней - Рютте

Генеральный секретарь НАТО считает этот план достаточно амбициозным, но пока даже неизвестно, какими будут гарантии безопасности для Украины.

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НАТО не может гарантировать завершение войны за 180 дней / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Что известно:

У Трампа хотят завершить войну в Украине за 180 дней

НАТО не может это гарантировать

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что война в Украине может завершиться в течение 180 дней. Однако генсекретарь НАТО Марк Рютте не может этого гарантировать, сообщает РБК-Украина.

Он акцентировал на том, что все хотели бы как можно скорее закончить войну в Украине, но мир за 180 дней - очень амбициозный план. Важным остается завершение войны так, чтобы российский диктатор Владимир Путин больше не пытался захватить украинские земли.

видео дня

"Это критически важно. Но я не могу гарантировать, что это произойдет за 180 дней, хотя иметь амбициозный план и сроки - это положительно", - подытожил он.

Мюнхенская конференция / Инфографика: Главред

При этом он добавил, что пока неизвестно, какими именно будут гарантии безопасности для Украины и как будет выглядеть мирный план, но это точно завершится переговорами.

"Они (украинская команда - ред.) обязательно будут за столом переговоров, потому что это касается их страны", - сказал он.

Заявления Зеленского во время первого дня Мюнхенской конференции - что известно

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции в первый день мероприятия 14 февраля. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.

В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.

Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в Саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.

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