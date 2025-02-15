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НАТО не может гарантировать завершение войны в Украине за 180 дней - Рютте

Ангелина Подвысоцкая
15 февраля 2025, 21:01
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Генеральный секретарь НАТО считает этот план достаточно амбициозным, но пока даже неизвестно, какими будут гарантии безопасности для Украины.
Кит Келлог, Марк Рютте
НАТО не может гарантировать завершение войны за 180 дней / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Что известно:

  • У Трампа хотят завершить войну в Украине за 180 дней
  • НАТО не может это гарантировать

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что война в Украине может завершиться в течение 180 дней. Однако генсекретарь НАТО Марк Рютте не может этого гарантировать, сообщает РБК-Украина.

Он акцентировал на том, что все хотели бы как можно скорее закончить войну в Украине, но мир за 180 дней - очень амбициозный план. Важным остается завершение войны так, чтобы российский диктатор Владимир Путин больше не пытался захватить украинские земли.

видео дня

"Это критически важно. Но я не могу гарантировать, что это произойдет за 180 дней, хотя иметь амбициозный план и сроки - это положительно", - подытожил он.

НАТО не может гарантировать завершение войны в Украине за 180 дней - Рютте
Мюнхенская конференция / Инфографика: Главред

При этом он добавил, что пока неизвестно, какими именно будут гарантии безопасности для Украины и как будет выглядеть мирный план, но это точно завершится переговорами.

"Они (украинская команда - ред.) обязательно будут за столом переговоров, потому что это касается их страны", - сказал он.

Заявления Зеленского во время первого дня Мюнхенской конференции - что известно

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции в первый день мероприятия 14 февраля. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.

В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.

Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в Саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.

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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно

14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.

Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.

После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира приступят к обсуждению актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.

В центре внимания будут такие темы, как:

  • мирное урегулирование войны в Украине
  • глобальное управление
  • укрепление демократии
  • климатическая безопасность

В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.

В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.

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