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Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции - все детали

Ангелина Подвысоцкая
14 февраля 2025, 16:48обновлено 14 февраля, 17:48
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Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.
Зеленский
Зеленский выступает на Мюнхенской конференции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на Мюнхенской конференции-2025.

Зеленский в начале своей речи отметил, что мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Здесь может появиться только план по прекращению войны с гарантиями безопасности для Украины и всей Европы.

"Мы помним, что здесь было подписано - я такое не повторяю", - сказал Зеленский.

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"Нам нужна поддержка Трампа"

Президент акцентировал на необходимости поддержки президента США Дональда Трампа в этой войне.

"Война 3 года, много смертей, много всего разрушено прежде всего жизней. Все это принес Путин и не надо искать посредничества между Украиной и Путиным. Нам нужна твердая поддержка сильной страны США, сильного президента Трампа. Нам нужна его поддержка и быть на нашей стороне. Я не считаю, что может быть что-то между нами посередине, не две страны воюют друг с другом, а Россия принесла войну на нашу землю. Я считаю, мы ее очень достойно защищаем", - сказал Зеленский.

Украина - равноценный партнер ЕС

Президент Украины акцентировал на том, что Украина станет равноправной частью Европейского Союза. К тому же он поблагодарил Европу за всю помощь, которая была передана Украине.

"Украина является частью Европы и будет равноправной частью Европейского Союза. Для нас голос Европы очень важен за столом, а не где-то за кулисами. Они равноправные партнеры. Это можно посмотреть через тот вклад денежный и военный, гуманитарный, финансовый, который Европа вкладывала вместе с нашими друзьями - США", - добавил президент.

Передача украинских минералов

Владимир Зеленский акцентирует на важности защиты украинских минералов, которые могут оказаться в руках Владимира Путина. Если США помогут защитить эти земли, то они будут иметь приоритет в вопросе инвестирования в добычу этих минералов.

"Мы говорим о защите наших ресурсов, чтобы они не попали полностью в руки оккупационной России и ее союзникам. Это надо защищать. Мы должны сохранить эти минералы и те страны, которые поддерживают нас, будут иметь приоритет инвестировать в них. Именно инвестировать, потому что нам нужны работы, инвестиции, а потом мы будем делить прибыль с тем или иным партнером. Очень важно сохранить это и не отдать Северной Корее или Китаю после оккупации. Мы должны сохранить критические минералы и это мой месседж", - сказал Зеленский.

Зеленский встретится с вице-президентом США для обсуждения важных вопросов. Президент также готов будет подписать документ о защите минералов.

"Я не хочу быть человеком, который помог Путину оккупировать Украину"

Президент прокомментировал разговор российского диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа. Владимир Зеленский отмечал американскому президенту на том, что Путин лжец и просто прекращение войны сыграет только не руку диктатору.

"У нас был прямой разговор с Путиным о прекращении огня. Это было мое прямое решение поговорить о прекращении огня и обменять всех пленных. Он не обменял всех пленных. Он не прекратит огонь. Телефонные разговоры - это телефонные разговоры, мы можем забыть о них. Важным является встреча. Не нужно принимать решений об Украине без Украины. Это принципиальное решение, от которого мы не откажемся. Я говорю от имени нашей нации. Без гарантий безопасности мы дадим Путину просто паузу. Это Путин. Я не хочу быть человеком, который помог Путину оккупировать Украину", - сказал Зеленский.

Он также отметил необходимость давить на Путина санкциями. По мнению Зеленского, у Трампа есть все полномочия наложить на российского диктатора все санкции.

"Во взаимных интересах иметь Украину в НАТО"

Владимир Зеленский заявил, что США никогда не видели Украину в НАТО. Он утверждает, что это вопрос не к Байдену, Трампу или другому президенту, а к американской политике в целом.

"Это вопрос к политике, но это не значит, что мы не сможем изменить эту политику. Мы видим, что НАТО состоит из сильных солдат в основном в Украине. Мы не в НАТО, но у нас есть сильная армия, которая может укрепить НАТО везде. Я думаю, что во взаимных интересах иметь Украину в НАТО", - говорит Зеленский.

Он отмечает, что сейчас в РФ есть 220 реальных военных бригад, тогда как в Украине вдвое меньше - 110 бригад, а в Европе только 82 бригады. При этом РФ продолжает повышать свой мобилизационный потенциал.

"Если не будет НАТО в Украине, это будет означать, что нам надо будет вдвое повысить количество наших солдат. Нам надо будет более 200 бригад ... Реальные бригады в Европе - 82 бригады на сегодня. У нас 110 бригад. Даже вместе у нас меньше сил, чем у российской армии. Нам надо вместе укреплять наши гарантии. Если мы говорим о гарантиях, то нам нужны средства на большую армию Украины и нам надо найти возможность как увеличить производство и армию в Европе", - пояснил Зеленский.

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