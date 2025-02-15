Почему Зеленский отказался подписывать соглашение с США - раскрыты детали

Президент Украины отметил, что соответствующий документ не защищает интересы Украины.

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Почему Зеленский не подписал соглашение о сотрудничестве с США / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Что известно:

Зеленский отказался подписывать соглашение о сотрудничестве с США

Нынешний документ не защищает интересы государства

США хотят получить 50% украинских редкоземельных минералов

Президент Украины Владимир Зеленский отказался сразу подписывать соглашение о партнерстве с США, потому что этот документ не защищает интересы государства. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

"Соглашение подписывается на уровне министров. Но я президент и буду иметь на качество этого документа влияние. И поэтому я не дал министрам подписывать соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению. Оно еще не готово для того, чтобы защитить наши интересы", - сказал он.

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В первую очередь Зеленский хочет думать об инвестициях в Украину и то, как это будет выписано юридически.

"И тогда можно думать, как распределять доходы, если это все связано с гарантиями безопасности. Этой связи в документе я пока не вижу", - отметил он, добавив, что эта связь должна быть понятна.

Украинские редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Условия соглашения о редкоземельных металлах

Издание NBC News со ссылкой на 4 американских чиновников отмечает, что в документе якобы речь шла о передаче Штатам 50% редкоземельных минералов в обмен на отправку американских войск для охраны месторождений в Украине.

Зеленский не захотел подписывать документ в таком виде, ведь он предусматривает не плату за полезные ископаемые, а способ возмещения США за оружие и поддержку.

Министр финансов США Скотт Бессент, который представил Зеленскому этот документ, отметил, что он отражает цель президента. В то же время президент Украины отказался подписывать документ сразу после встречи, потому что ему необходимо его изучить и проконсультироваться с другими.

Как отмечается, сам Трамп заявлял о желании, чтобы США получили украинские редкоземельные минералы на сумму 500 миллиардов долларов.

Передача редкоземельных металлов США - последние новости

Президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки.

Украина может согласиться на передачу редкоземельных металлов США. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Как пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента, осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в частности, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.

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