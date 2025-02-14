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Зеленский сделал первое заявление после встречи с американскими сенаторами

Ангелина Подвысоцкая
14 февраля 2025, 16:05
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Зеленский заявил, что во время встречи обсуждались важные для Украины вопросы.
Зеленский сделал первое заявление после встречи с американскими сенаторами
Зеленский встретился с сенаторами США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене провел встречу с сенаторами США. Об этом он лично заявил журналистам.

Он отметил, что все вопросы были очень важными. Президент решил оставить все без подробностей, но отметил, что США готовы продолжать помогать Украине.

"Важные встречи для Украины. Была встреча с сенаторами Соединенных Штатов Америки. Все вопросы очень важны. Не буду в деталях, но они очень положительно относятся к нам, будут продолжать помогать Украине", - сказал Зеленский.

видео дня

Смотрите видео с выступлением Зеленского:

зеленский
Зеленский встретился с сенаторами США / фото: скриншот

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