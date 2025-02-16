Закуска просто ошеломит: вкусный рецепт простых тарталеток с 1 секретным ингредиентом

Готовим очень вкусный и ошеломительный рецепт простых тарталеток.
Невероятно вкусная закуска, которой сможете удивить многих.
Закуска тарталетки с сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Тарталетки - 8 шт
- Крем-сыр
- Сыр Чеддер
- Сыр с плесенью - по вкусу
- Сыр Моцарелла
- Сыр ДорБлю
Максимально сырные, но такие вкусные тарталетки. Вы точно сможете удивить близких.
Тарталетки смазать крем-сыром.
Сыр Чеддер порезать на небольшие кубики и украсить тарталетки.
Сыр с плесенью и ДорБлю можно добавлять по вкусу. Разделить на несколько частей и добавить в каждую тарталетку.
Моцареллу можно натереть на мелкой терке и сделать шапочку для тарталетки, или разрезать на небольшие кусочки.
Разогреть духовку до 200 градусов.
Переложить тарталетки на пергамент, отправляем в духовку на 5-7 минут, пока сыр не расплавится.
Посыпаем тарталетки зеленым луком и подаем к столу теплыми.
Смотрите видео, как готовить вкусные тарталетки - рецепт:
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