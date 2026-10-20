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Путинист Киркоров спланировал собственную смерть: Басков счастлив

Алена Кюпели
20 октября 2026, 18:38обновлено 20 октября, 20:05
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Путинист Басков надеется посмотреть, как скончается путинист Киркоров.
Филипп Киркоров - скандал
Филипп Киркоров собрался на тот свет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Что сделал российский певец на сцене
  • Почему Басков обрадовался новости о смерти

Российский певец-путижнист Филипп Киркоров, который поддерживает террориста Путина в его нападении на Украину, рассказал о своем самом необычном желании, связанном с концом жизни.

Артист признался, что хотел бы дожить до глубокой старости и встретить смерть в роскоши. Откровение прозвучало в разговоре с другим оголтелым путинистом Николаем Басковым, который не упустил возможности пошутить над коллегой.

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Поговорить о вечном престарелые звезды решили во время концерта, приуроченного ко дню рождения Баскова. Тот вспомнил разговор с Киркоровым, в котором певцы поделились своими самыми сокровенными желаниями.

По словам Киркорова, его заветная мечта - прожить долгую жизнь, окружить себя роскошью и уйти из жизни уже в преклонном возрасте. После этого артист поинтересовался у Баскова, о чем мечтает тот.

Ответ Баскова оказался неожиданным и вызвал смех у присутствующих. Певец коротко заявил, что хотел бы увидеть, как желание Киркорова исполнится.

Басков подколол Киркорова относительно смерти
Басков подколол Киркорова относительно смерти / Скриншот

Здоровье Киркорова вызывало опасения

В последние годы внимание к состоянию здоровья 59-летнего Киркорова усилилось после инцидента на концерте в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года. Во время выступления на артисте загорелся пиджак из-за пиротехнического эффекта. Певец получил ожоги, а позднее сообщалось о проблемах с заживлением ран и других осложнениях.

Басков подколол Киркорова относительно смерти
Басков подколол Киркорова относительно смерти / Скриншот

Российские СМИ также писали, что у исполнителя диагностировали сахарный диабет второго типа. При этом подробности его текущего состояния и назначенного лечения официально раскрывались ограниченно.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Киркоров продолжает появляться на публике и участвовать в музыкальных мероприятиях.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, что в американском городе Санрайз, штат Флорида, была задержана Владислава Роговенко (Колесниченко), которая прославилась благодаря участию в шоу "Від пацанки до панянки".

Ранее также американский актер Ричард Рил, знакомый зрителям по культовой комедии "Офисное пространство" (Office Space), умер в возрасте 78 лет.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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