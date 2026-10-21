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Украины не существовало бы без помощи США - Рубио

Виталий Кирсанов
21 октября 2026, 10:41
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Марко Рубио заявил, что без помощи США Украина не сохранилась бы как государство.
Рубио заявил, что без помощи США Украина не сохранилась бы как государство
Рубио заявил, что без помощи США Украина не сохранилась бы как государство / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Что сказал Марко Рубио:

  • Украинские военные проявили исключительную храбрость в противостоянии РФ
  • Обеим сторонам придется пойти на определенные уступки

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что без американской поддержки Украина не смогла бы сохраниться в качестве суверенного государства. Об этом он сказал журналистам в среду во время визита в Индию, сообщает Bloomberg.

"Если бы не помощь Соединенных Штатов, в частности во времена администрации Трампа, Украины сейчас не было бы. Украина как суверенное государство не существовала бы", - подчеркнул Рубио.

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Заявление прозвучало в ответ на вопрос о публикации The Wall Street Journal, посвященной работе спутниковой системы Starlink, которую украинские военные используют для противодействия российским воздушным атакам. По данным издания, генеральный директор SpaceX Илон Маск недавно распорядился ограничить работу системы.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на материал WSJ, Маск обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом после того, как информация об ограничениях стала публичной. Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что глава SpaceX поднимал эту тему с представителями американской администрации еще до вступления решения в силу.

Рубио заявил, что ему неизвестно, знал ли Трамп о планах Маска заранее. Он также отметил, что американские власти не могут контролировать решения частной компании относительно использования ее продукции.

"Неправда, что мы как-то знали об этом заранее или каким-либо образом руководили этим процессом", - заявил госсекретарь.

По словам Рубио, США больше не намерены занимать оборонительную позицию в дискуссиях на эту тему. При этом он подчеркнул, что украинские военные проявили исключительную храбрость в противостоянии российским войскам.

Отдельно глава Госдепартамента прокомментировал визит специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург на фоне переговоров о прекращении войны в Украине.

По словам Рубио, в центре нынешних дипломатических усилий находится вопрос о будущем восточных территорий Украины, в частности Донбасса. Для преодоления разногласий стороны рассматривают несколько нестандартных предложений.

"Обеим сторонам придется пойти на определенные уступки", - отметил госсекретарь, подчеркнув сложность переговорного процесса.

Рубио добавил, что одной из главных целей Украины остается получение долгосрочных гарантий безопасности. По его словам, Киеву необходимо добиться таких условий, которые позволят предотвратить повторное вторжение или нападение в будущем.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Украина ведет переговоры об отмене ограничений для Starshield

Советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield.

По его словам, у Украины пока нет объяснения, почему ограничение скорости работы Starshield было введено именно в тот момент, когда отношения Киева с Вашингтоном становятся все более напряженными.

"Теперь мы понимаем, что это не только техническая проблема и не только коммерческая проблема, но и политическая. Как будет развиваться ситуация, кто примет это решение, кто влияет на эти решения, мы можем только догадываться", - отметил Бескрестнов.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Ограничения Starlink - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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