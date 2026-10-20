Какие растения выбрать для дома: шесть вариантов, задерживающих пыль

Некоторые комнатные растения задерживают пыль на листьях. Какие шесть комнатных растений стоит выбрать для дома и как правильно ухаживать за их листвой.

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Какие растения с крупными листьями подходят для улавливания пыли / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие шесть комнатных растений задерживают пыль на листьях

Как правильно очищать листья комнатных растений

Почему растения не заменяют уборку

Комнатные растения давно стали не только украшением интерьера, но и частью домашнего уюта. На широких листьях некоторых комнатных растений оседают частицы пыли, поэтому такие растения нуждаются в регулярной очистке. Однако даже большое количество зелени не заменит проветривание и влажную уборку. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Ideal Home, среди популярных комнатных растений, которые стоит рассмотреть для дома, есть потос, хлорофитум, сансевиерия, спатифилум, пальма арека и фикус каучуконосный. Их листья могут задерживать пыль, а регулярное протирание помогает поддерживать растения в надлежащем состоянии.

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6 комнатных растений, на листьях которых оседает пыль

При выборе вазонов стоит учитывать не только внешний вид, но и размер листьев, условия освещения и особенности ухода. Именно эти факторы влияют на то, насколько удобно поддерживать растения в чистоте.

Потос

Потос, который также называют эпипремнумом золотистым, - популярное комнатное растение с длинными побегами и сердцевидными листьями. Он довольно неприхотлив и может расти в различных условиях освещения, хотя лучше всего развивается при ярком рассеянном свете.

На его листьях оседает пыль, которую можно аккуратно удалять влажной мягкой тканью. Потос особенно удобен для полок и подвесных кашпо, где его побеги могут свободно свисать.

Видео о том, как правильно поливать растения, можно посмотреть здесь:

Хлорофитум

Хлорофитум, известный также как растение-паук, отличается длинными изогнутыми листьями, часто со светлыми полосами. Он хорошо подходит для начинающих, поскольку не требует сложного ухода и достаточно легко приспосабливается к домашним условиям.

Пыль может скапливаться на поверхности его листьев, поэтому растение следует периодически очищать. В то же время хлорофитум не следует считать полноценным фильтром, способным самостоятельно удалить из воздуха все загрязнения.

Сансевиерия

Сансевиерия, которую часто называют "щучьим хвостом" или "змеиным растением", имеет плотные вертикальные листья. Благодаря характерной форме она занимает немного места и хорошо подходит для комнат разного размера.

На гладких листьях могут скапливаться пыль и бытовые загрязнения. Их легко удалить влажной салфеткой. Сансевиерия также хорошо переносит периоды без полива, но не любит чрезмерного увлажнения почвы.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Спатифиллум

Спатифиллум привлекает блестящими зелеными листьями и белыми прицветниками, которые часто ошибочно называют цветами. Растение лучше всего чувствует себя при рассеянном свете и регулярном, но умеренном поливе.

На широких листьях хорошо заметны пылевые частицы, поэтому их нужно периодически протирать. Спатифиллум требует внимания к влажности почвы и не любит длительного пересыхания. Важно также помнить, что это растение может быть токсичным для домашних животных в случае попадания в организм.

Пальма арека

Пальма арека имеет пышные перистые листья, благодаря которым создает в комнате тропическую атмосферу. Она подходит для просторных помещений с достаточным количеством рассеянного света.

Из-за большого количества узких листочков пыль может скапливаться на разных участках кроны. Растение следует аккуратно очищать, уделяя внимание обеим сторонам листьев. Арека также испаряет влагу, однако не стоит ожидать, что один вазон заметно изменит влажность во всей комнате.

Фикус каучуконосный

Фикус каучуконосный отличается крупными, плотными и блестящими листьями. Благодаря значительной площади поверхности на них может оседать заметное количество пыли, которую легко увидеть и удалить.

Для очистки листьев достаточно мягкой влажной ткани. Регулярное протирание помогает удалять пыль и поддерживать опрятный вид растения. Опрыскивание не заменяет очистку листьев и не является обязательным способом ухода за фикусом.

Как ухаживать за растениями, на листьях которых скапливается пыль

Регулярно протирайте листья

Используйте мягкую влажную ткань или салфетку, чтобы аккуратно удалить пыль с поверхности. Крупные листья удобно очищать по одному, поддерживая их рукой.

Не забывайте об уборке комнаты

Растения могут задерживать часть пыли на листьях, но не заменяют пылесос, влажную уборку и проветривание. Чтобы уменьшить количество пыли в доме, нужно регулярно очищать пол, мебель и текстиль.

Учитывайте потребности каждого растения

Разные растения предъявляют разные требования к освещению, поливу и влажности. Не стоит чрезмерно поливать их или часто опрыскивать только ради борьбы с пылью.

Не преувеличивайте способность растений очищать воздух

Листья действительно могут задерживать частицы пыли, но нет достаточных оснований считать обычное количество комнатных растений эффективной заменой вентиляции или воздухоочистителя. Наилучший результат дает сочетание ухода за вазонами с регулярной уборкой помещения.

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Об источнике: Ideal Home Ideal Home - это британский журнал о дизайне интерьера, пишет Википедия. Издается ежемесячно компанией Future plc. Журнал выходит с 1920 года и специализируется на статьях о дизайне интерьера, новостях о шопинге и советах для потребителей. В каждом выпуске есть раздел, посвящённый преображению кухни и ванной комнаты. С 2021 года журнал Ideal Home редактирует Хизер Янг. Штаб-квартира журнала расположена в Лондоне. Веб-сайт журнала был запущен в 2005 году как продолжение журнала. На нём представлены галереи фотографий комнат, статьи с советами по декорированию, форумы, блоги, новости о покупках и конкурсы.

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