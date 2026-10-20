Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Какие растения выбрать для дома: шесть вариантов, задерживающих пыль

Марина Иваненко
20 октября 2026, 17:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые комнатные растения задерживают пыль на листьях. Какие шесть комнатных растений стоит выбрать для дома и как правильно ухаживать за их листвой.
Какие растения с крупными листьями подходят для улавливания пыли
Какие растения с крупными листьями подходят для улавливания пыли / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие шесть комнатных растений задерживают пыль на листьях
  • Как правильно очищать листья комнатных растений
  • Почему растения не заменяют уборку

Комнатные растения давно стали не только украшением интерьера, но и частью домашнего уюта. На широких листьях некоторых комнатных растений оседают частицы пыли, поэтому такие растения нуждаются в регулярной очистке. Однако даже большое количество зелени не заменит проветривание и влажную уборку. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Ideal Home, среди популярных комнатных растений, которые стоит рассмотреть для дома, есть потос, хлорофитум, сансевиерия, спатифилум, пальма арека и фикус каучуконосный. Их листья могут задерживать пыль, а регулярное протирание помогает поддерживать растения в надлежащем состоянии.

видео дня

6 комнатных растений, на листьях которых оседает пыль

При выборе вазонов стоит учитывать не только внешний вид, но и размер листьев, условия освещения и особенности ухода. Именно эти факторы влияют на то, насколько удобно поддерживать растения в чистоте.

Потос

Потос, который также называют эпипремнумом золотистым, - популярное комнатное растение с длинными побегами и сердцевидными листьями. Он довольно неприхотлив и может расти в различных условиях освещения, хотя лучше всего развивается при ярком рассеянном свете.

На его листьях оседает пыль, которую можно аккуратно удалять влажной мягкой тканью. Потос особенно удобен для полок и подвесных кашпо, где его побеги могут свободно свисать.

Видео о том, как правильно поливать растения, можно посмотреть здесь:

Хлорофитум

Хлорофитум, известный также как растение-паук, отличается длинными изогнутыми листьями, часто со светлыми полосами. Он хорошо подходит для начинающих, поскольку не требует сложного ухода и достаточно легко приспосабливается к домашним условиям.

Пыль может скапливаться на поверхности его листьев, поэтому растение следует периодически очищать. В то же время хлорофитум не следует считать полноценным фильтром, способным самостоятельно удалить из воздуха все загрязнения.

Сансевиерия

Сансевиерия, которую часто называют "щучьим хвостом" или "змеиным растением", имеет плотные вертикальные листья. Благодаря характерной форме она занимает немного места и хорошо подходит для комнат разного размера.

На гладких листьях могут скапливаться пыль и бытовые загрязнения. Их легко удалить влажной салфеткой. Сансевиерия также хорошо переносит периоды без полива, но не любит чрезмерного увлажнения почвы.

Комнатные растения от влажности
Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Спатифиллум

Спатифиллум привлекает блестящими зелеными листьями и белыми прицветниками, которые часто ошибочно называют цветами. Растение лучше всего чувствует себя при рассеянном свете и регулярном, но умеренном поливе.

На широких листьях хорошо заметны пылевые частицы, поэтому их нужно периодически протирать. Спатифиллум требует внимания к влажности почвы и не любит длительного пересыхания. Важно также помнить, что это растение может быть токсичным для домашних животных в случае попадания в организм.

Пальма арека

Пальма арека имеет пышные перистые листья, благодаря которым создает в комнате тропическую атмосферу. Она подходит для просторных помещений с достаточным количеством рассеянного света.

Из-за большого количества узких листочков пыль может скапливаться на разных участках кроны. Растение следует аккуратно очищать, уделяя внимание обеим сторонам листьев. Арека также испаряет влагу, однако не стоит ожидать, что один вазон заметно изменит влажность во всей комнате.

Фикус каучуконосный

Фикус каучуконосный отличается крупными, плотными и блестящими листьями. Благодаря значительной площади поверхности на них может оседать заметное количество пыли, которую легко увидеть и удалить.

Для очистки листьев достаточно мягкой влажной ткани. Регулярное протирание помогает удалять пыль и поддерживать опрятный вид растения. Опрыскивание не заменяет очистку листьев и не является обязательным способом ухода за фикусом.

Как ухаживать за растениями, на листьях которых скапливается пыль

Регулярно протирайте листья

Используйте мягкую влажную ткань или салфетку, чтобы аккуратно удалить пыль с поверхности. Крупные листья удобно очищать по одному, поддерживая их рукой.

Не забывайте об уборке комнаты

Растения могут задерживать часть пыли на листьях, но не заменяют пылесос, влажную уборку и проветривание. Чтобы уменьшить количество пыли в доме, нужно регулярно очищать пол, мебель и текстиль.

Учитывайте потребности каждого растения

Разные растения предъявляют разные требования к освещению, поливу и влажности. Не стоит чрезмерно поливать их или часто опрыскивать только ради борьбы с пылью.

Не преувеличивайте способность растений очищать воздух

Листья действительно могут задерживать частицы пыли, но нет достаточных оснований считать обычное количество комнатных растений эффективной заменой вентиляции или воздухоочистителя. Наилучший результат дает сочетание ухода за вазонами с регулярной уборкой помещения.

Читайте также:

Об источнике: Ideal Home

Ideal Home - это британский журнал о дизайне интерьера, пишет Википедия.

Издается ежемесячно компанией Future plc. Журнал выходит с 1920 года и специализируется на статьях о дизайне интерьера, новостях о шопинге и советах для потребителей. В каждом выпуске есть раздел, посвящённый преображению кухни и ванной комнаты.

С 2021 года журнал Ideal Home редактирует Хизер Янг. Штаб-квартира журнала расположена в Лондоне.

Веб-сайт журнала был запущен в 2005 году как продолжение журнала. На нём представлены галереи фотографий комнат, статьи с советами по декорированию, форумы, блоги, новости о покупках и конкурсы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород комнатные растения сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствиях

Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствиях

18:23Украина
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:49Украина
Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Последние новости

18:38

Путинист Киркоров спланировал собственную смерть: Басков счастлив

18:23

Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствияхФото

18:17

СБУ срывает планы Кремля, который пытается посеять террор в украинских городах, — эксперт

18:11

Самый прибыльный хит и расценки на услуги: откровения украинского продюсераВидео

18:04

Кристина Эпплгейт поставили неизлечимый диагноз ошибочно: состояние ухудшается

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
17:58

Гороскоп Таро на завтра 21 октября: Овнам - проявить прямоту, Рыбам - забота

17:54

Какие растения выбрать для дома: шесть вариантов, задерживающих пыль

17:43

Как приготовить сочные рыбные котлеты: секрет кроется в одном ингредиенте

17:42

Не миллионы, а всего 50 тысяч: Максакова объяснила, чего больше всего боится КремльВидео

Реклама
17:24

Зачем вешать укроп над входной дверью: что гласят народные приметы

17:17

Почему 21 октября нельзя отправляться в долгий путь: какой церковный праздник

17:06

Что нужно сделать после стирки с одеждой, чтобы она быстрее высохла

16:59

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

16:57

"Мы рядом": Бедняков и Короткая воссоединились и показали важное событие

16:49

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:36

Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

16:33

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:32

Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

16:27

Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов

16:16

РФ убила учительницу и ее годовалую дочь: детали смертельного удара по Харьковщине

Реклама
16:02

Доллар в шаге от рекорда, евро замер: новый курс валют на 21 октября

15:52

Удача, деньги и любовь: 5 знаков зодиака, которым повезет 19–25 октября

15:49

Если надоел однотон: модные дизайны осеннего маникюраВидео

15:43

Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицыВидео

15:29

Почему не Одарка: Даша Астафьева ответила на хейт из-за диктанта

15:26

Когда не стоит стричь волосы в ноябре: календарь благоприятных дней

15:22

Рок-песня 1982 года стала одним из лучших саундтреков для путешествий

15:15

Россия атакует Киев дронами, есть жертвы: что известно о последствиях "прилетов"

15:09

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

15:05

Умер звезда фильма "Офисное пространство" Ричард Рил: актеру было 78 лет

14:58

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

14:45

Рыболовный календарь на ноябрь: в какие дни ловить щуку и судака

14:35

Рубио объяснил задержку ракет для Patriot и проблемы с разведданными: что происходит

14:23

Жир и нагар исчезнут без дорогих средств: чем отмыть решетку газовой плитыВидео

14:22

Почему в некоторых видах сыра есть дыры: зачем и как они образуются

14:19

Павел Зибров потерял на фронте близкого человека: "Огромная боль"

13:54

В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать

13:51

Лидер фракции "Евросолидарность" в Одесском облсовете скрыл квартиры и миллионы, которые "заработал" на бронировании – СМИ

13:44

Украина может отказаться от вступления в НАТО: Зеленский назвал условие

13:40

Новая идея США для завершения войны: что будут обсуждать Зеленский и Виткофф в Осло

Реклама
13:32

"Не была по-настоящему счастлива": Свитолина ошеломила заявлением о браке с Монфисом

13:21

Путина могут подталкивать к эскалации против НАТО: Максакова назвала причины

13:17

Звезду "Від пацанки до панянки" арестовали в США: что она натворила

12:57

До +22 градусов и почти без дождей: сколько еще продержится тепло в Украине

12:43

Осколок дрона попал водителю автобуса прямо в сердце: новые детали трагедии под Киевом

12:34

Как стирать стеганое одеяло: какая ошибка навсегда испортит винтажную вещь

12:31

"Несмотря на невыносимую боль": Ирина Федишин и ее муж тронули признанием

12:29

Как использовать яичную скорлупу для мытья посуды: застарелый жир исчезнет

12:23

Цветы будут появляться снова и снова: рецепт домашнего удобрения для фиалокВидео

11:50

Трамп хочет принудить Украину к соглашению на условиях Путина по Донбассу - NYT

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять