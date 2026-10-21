Что посмотреть с детьми об осени: подборка мультфильмов на английском языке

Украинцам посоветовали, что посмотреть с детьми об осени для развития и обучения.

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Подборка лучших мультфильмов об осени для детей на английском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Какие осенние мультфильмы на английском подойдут детям от 2 лет

Что посмотреть о осени малышам от 3 и 4 лет

Осенние мультфильмы на английском языке помогут познакомить детей с сезонными изменениями и создать атмосферу уютных семейных вечеров.

Главред узнал, что украинка под ником bilingual_parenting собрала в Threads подборку мультфильмов для детей от 2 лет, которые можно выбирать в соответствии с возрастом малыша.

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Мультфильмы об осени на английском для детей от 2 лет

Для самых маленьких зрителей подойдут знакомые персонажи и простые истории, связанные с повседневными ситуациями. Такой формат поможет ребенку постепенно привыкать к звучанию английского языка и знакомиться с тематической лексикой.

Эксперт по билингвальному воспитанию рекомендует начать с трёх мультфильмов для самой юной аудитории:

Bing! - Acors;

Kipper - The Conker Tree;

Windy Autumn Day.

Осенние мультфильмы на английском для детей от 3 лет

Детям от 3 лет можно предлагать истории об осенних прогулках, сборе листьев и сезонных праздниках.

Для этой возрастной категории автор подборки рекомендует три варианта:

Caillou – Caillou Rakes the Leaves;

"Улица Даниэля Тигра" - "Осенний фестиваль в районе", "Прыжки в листьях";

Guess How Much I Love - Autumn Fun in the Meadow.

Что посмотреть об осени на английском языке детям от 4 лет

Для детей от 4 лет можно выбирать мультфильмы с приключенческими сюжетами, поиском природных объектов и творческими занятиями.

В этой категории собраны мультфильмы о смене цвета листьев, наблюдении за деревьями, осенних находках и рисовании тыкв:

Autumn Is Coming (Little Fox);

Wacky Ricky – It’s Fall;

JoJo and Gran Gran - JoJo Searches for an Orange Leaf, Looking for leaves in the Park, A Tree Spotting Adventure;

Curious George - "Тайна орехов", "Сгребатель листьев", "Осенние листья и рисование тыкв".

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Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

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