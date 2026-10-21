Что посмотреть с детьми об осени: подборка мультфильмов на английском языке

Вы узнаете:
- Какие осенние мультфильмы на английском подойдут детям от 2 лет
- Что посмотреть о осени малышам от 3 и 4 лет
Осенние мультфильмы на английском языке помогут познакомить детей с сезонными изменениями и создать атмосферу уютных семейных вечеров.
Главред узнал, что украинка под ником bilingual_parenting собрала в Threads подборку мультфильмов для детей от 2 лет, которые можно выбирать в соответствии с возрастом малыша.
Мультфильмы об осени на английском для детей от 2 лет
Для самых маленьких зрителей подойдут знакомые персонажи и простые истории, связанные с повседневными ситуациями. Такой формат поможет ребенку постепенно привыкать к звучанию английского языка и знакомиться с тематической лексикой.
Эксперт по билингвальному воспитанию рекомендует начать с трёх мультфильмов для самой юной аудитории:
- Bing! - Acors;
- Kipper - The Conker Tree;
- Windy Autumn Day.
Осенние мультфильмы на английском для детей от 3 лет
Детям от 3 лет можно предлагать истории об осенних прогулках, сборе листьев и сезонных праздниках.
Для этой возрастной категории автор подборки рекомендует три варианта:
- Caillou – Caillou Rakes the Leaves;
- "Улица Даниэля Тигра" - "Осенний фестиваль в районе", "Прыжки в листьях";
- Guess How Much I Love - Autumn Fun in the Meadow.
Что посмотреть об осени на английском языке детям от 4 лет
Для детей от 4 лет можно выбирать мультфильмы с приключенческими сюжетами, поиском природных объектов и творческими занятиями.
В этой категории собраны мультфильмы о смене цвета листьев, наблюдении за деревьями, осенних находках и рисовании тыкв:
- Autumn Is Coming (Little Fox);
- Wacky Ricky – It’s Fall;
- JoJo and Gran Gran - JoJo Searches for an Orange Leaf, Looking for leaves in the Park, A Tree Spotting Adventure;
- Curious George - "Тайна орехов", "Сгребатель листьев", "Осенние листья и рисование тыкв".
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Об источнике: Threads
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