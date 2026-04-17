"Ледниковый период" возвращается 10 лет спустя: когда выйдет мультфильм

Премьера новой части "Ледникового периода" состоится совсем скоро.

https://glavred.info/movies/lednikovyy-period-vozvrashchaetsya-10-let-spustya-kogda-vyydet-multfilm-10757474.html Ссылка скопирована

Ледниковый период - новая часть / фото: imdb.com

Вы узнаете:

Легендарный мультфильм "Ледниковый период" возвращается на экраны спустя 10 лет затишья. Как сообщили создатели на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе, шестая часть франшизы получила название "Ледниковый период. Точка кипения".

О чем будет мультфильм "Ледниковый период. Точка кипения"

Знаковая для всех частей погоня белки Скрата за желудем снова окажется в центре внимания, но с неожиданным нюансом. Теперь у любимца публики появился очаровательный детеныш. Между героями разгорается нешуточная борьба за заветный желудь, которая быстро отходит на второй план из-за внезапного пробуждения вулкана. Также в мультфильме появятся любимые персонажи: мамонты Мэнни и Элли, саблезубый тигр Диего и ленивец Сид.

видео дня

Ледниковый период 6 - постер / скрин из видео

Кто из актеров присоединился к касту мультфильма "Ледниковый период"

К работе над "Ледниковым периодом 6" вернулись актеры, которые долгое время были частью этой истории. Рэй Романо (голос мамонта Мэнни) пошутил, что франшиза существует дольше, чем длился реальный ледниковый период, а Денис Лири (тигр Диего) иронично напомнил, что за годы работы коллега уже успел стать дедушкой. В свою очередь, Куин Латифа (мамонтиха Элли) отметила, что герои окажутся на жизненном перепутье и отправятся в затерянный мир, где им придется спасаться от извержения вулкана.

Ледниковый период - актеры / скрин из видео

Когда выйдет "Ледниковый период. Точка кипения"

Премьера мультфильма "Ледниковый период 6" состоится в 2027 году.

Ледниковый период - лучшие моменты с белкой Скратом:

Про кинокомпанию: 20th Century Fox Twentieth Century Studios - американская компания, расположенная в Сенчуре-Сити, Лос-Анджелес штата Калифорния, сообщает Википедия. Основана 31 мая 1935 г. в результате слияния двух компаний: Fox Film Corporation и Twentieth Century Pictures. С 2019 года входит в состав The Walt Disney Company.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред