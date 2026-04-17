"Ледниковый период" возвращается 10 лет спустя: когда выйдет мультфильм

Вы узнаете:
- О чем будет новая часть "Ледникового периода"
- Когда выйдет "Ледниковый период 6"
Легендарный мультфильм "Ледниковый период" возвращается на экраны спустя 10 лет затишья. Как сообщили создатели на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе, шестая часть франшизы получила название "Ледниковый период. Точка кипения".
О чем будет мультфильм "Ледниковый период. Точка кипения"
Знаковая для всех частей погоня белки Скрата за желудем снова окажется в центре внимания, но с неожиданным нюансом. Теперь у любимца публики появился очаровательный детеныш. Между героями разгорается нешуточная борьба за заветный желудь, которая быстро отходит на второй план из-за внезапного пробуждения вулкана. Также в мультфильме появятся любимые персонажи: мамонты Мэнни и Элли, саблезубый тигр Диего и ленивец Сид.
Кто из актеров присоединился к касту мультфильма "Ледниковый период"
К работе над "Ледниковым периодом 6" вернулись актеры, которые долгое время были частью этой истории. Рэй Романо (голос мамонта Мэнни) пошутил, что франшиза существует дольше, чем длился реальный ледниковый период, а Денис Лири (тигр Диего) иронично напомнил, что за годы работы коллега уже успел стать дедушкой. В свою очередь, Куин Латифа (мамонтиха Элли) отметила, что герои окажутся на жизненном перепутье и отправятся в затерянный мир, где им придется спасаться от извержения вулкана.
Когда выйдет "Ледниковый период. Точка кипения"
Премьера мультфильма "Ледниковый период 6" состоится в 2027 году.
Ледниковый период - лучшие моменты с белкой Скратом:
Вас может заинтересовать:
- Какие сериалы посмотреть на выходных: подборка фильмов, которые держат в напряжении с самого начала
- Алек Болдуин хочет закончить карьеру из-за гибели украинки — детали
- "Это личная история": Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"
Про кинокомпанию: 20th Century Fox
Twentieth Century Studios - американская компания, расположенная в Сенчуре-Сити, Лос-Анджелес штата Калифорния, сообщает Википедия. Основана 31 мая 1935 г. в результате слияния двух компаний: Fox Film Corporation и Twentieth Century Pictures. С 2019 года входит в состав The Walt Disney Company.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред