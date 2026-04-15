"Это личная история": Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"

Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"

Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"

Актер назвал лучший фильм из франшизы

Британский актер Дэниэл Рэдклифф признался, что фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка" является его нелюбимой частью знаменитой кинофраншизы. Об этом он рассказал в интервью проекту Happy Sad Confused, доступном на YouTube.

"Для меня "Принц-полукровка" находится в самом низу списка. Дело не в фильме, это личная история", - поделился Рэдклифф. видео дня

Актер заявил, что любимой частью для него стала последняя - "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2". Также он сообщил, что больше любит "Тайную комнату", чем "Философский камень", из-за присутствия василиска.

Кроме того, он предпочитает "Кубок огня" наиболее популярной среди фанатов картине - "Узнику Азкабана".

"Я знаю, все хотят, чтобы я выбрал "Узника Азкабана". Но мне безумно понравилось то, над чем я работал в четвертом фильме", - пояснил Рэдклифф.

В июле 2025 года история Гарри Поттера получила новое начало - HBO показали новых актеров киновселенной и подтвердили тем самым, что сериалу по мотивам книг Джоан Роулинг быть. Дэниел Рэдклифф, который играл Гарри с 2001 по 2011, поделился мыслями о предстоящем сериале.

Между автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и исполнительницей роли Гермионы, Эммой Уотсон, разгорелся конфликт. Причиной стали публичные заявления актрисы, которые писательница восприняла как личную критику и обесценивание ее опыта.

Гарри Поттер и поттериана Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

