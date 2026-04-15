"Это личная история": Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"

Кратко:
- Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"
- Актер назвал лучший фильм из франшизы
Британский актер Дэниэл Рэдклифф признался, что фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка" является его нелюбимой частью знаменитой кинофраншизы. Об этом он рассказал в интервью проекту Happy Sad Confused, доступном на YouTube.
"Для меня "Принц-полукровка" находится в самом низу списка. Дело не в фильме, это личная история", - поделился Рэдклифф.видео дня
Актер заявил, что любимой частью для него стала последняя - "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2". Также он сообщил, что больше любит "Тайную комнату", чем "Философский камень", из-за присутствия василиска.
Кроме того, он предпочитает "Кубок огня" наиболее популярной среди фанатов картине - "Узнику Азкабана".
"Я знаю, все хотят, чтобы я выбрал "Узника Азкабана". Но мне безумно понравилось то, над чем я работал в четвертом фильме", - пояснил Рэдклифф.
Гарри Поттер - главное
В июле 2025 года история Гарри Поттера получила новое начало - HBO показали новых актеров киновселенной и подтвердили тем самым, что сериалу по мотивам книг Джоан Роулинг быть. Дэниел Рэдклифф, который играл Гарри с 2001 по 2011, поделился мыслями о предстоящем сериале.
Между автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и исполнительницей роли Гермионы, Эммой Уотсон, разгорелся конфликт. Причиной стали публичные заявления актрисы, которые писательница восприняла как личную критику и обесценивание ее опыта.
Гарри Поттер и поттериана
Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.
