"Это будет невероятно": Джоан Роулинг оценила первый тизер нового "Гарри Поттера"

Кратко:
- Реакция зрителей на тизер оказалась неоднозначной
- Часть поклонников отметила, что ролик получился слишком мрачным
Британская писательница Джоан Роулинг прокомментировала дебютный тизер предстоящего сериала о юном волшебнике, премьера которого ожидается в декабре 2026 года. Своим мнением она поделилась в социальной сети X.
По словам писательницы, увиденное произвело на неё сильное впечатление.
"Это будет невероятно. Я очень довольна", - написала она.
В то же время, как сообщает Deadline, реакция зрителей на тизер оказалась неоднозначной. Часть поклонников отметила, что ролик получился слишком мрачным и не передаёт атмосферу оригинальной истории.
"Это фэнтези-сериал, основанный на детских книгах, но в тизере нет ничего, что бы на это указывало - цветокоррекции, магии, причудливости, декораций и так далее", - говорится в сообщении.
Кроме того, дискуссии вновь вызвало решение создателей изменить внешность одного из ключевых персонажей - профессора Северуса Снейпа. В сериале его сыграет актёр Паапа Эссьеду, который появился в тизере с дредами, что вызвало активные обсуждения среди фанатов.
Гарри Поттер - главное
В июле 2025 года история Гарри Поттера получила новое начало - HBO показали новых актеров киновселенной и подтвердили тем самым, что сериалу по мотивам книг Джоан Роулинг быть. Дэниел Рэдклифф, который играл Гарри с 2001 по 2011, поделился мыслями о предстоящем сериале.
Между автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и исполнительницей роли Гермионы, Эммой Уотсон, разгорелся конфликт. Причиной стали публичные заявления актрисы, которые писательница восприняла как личную критику и обесценивание ее опыта.
Гарри Поттер и поттериана
Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.
