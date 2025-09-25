Украинская актриса в Гарри Поттере: какого персонажа она воплотит в сериале

Украинская актриса получила роль в магической вселенной "Гарри Поттера".

Светлана Карабут сыграет профессора Вектор / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Карабут, harrypotter.fandom.com

Украинка стала частью каста "Гарри Поттера"

Кого сыграет украинская актриса

Британская актриса украинского происхождения Светлана Карабут присоединилась к актерскому составу нового сериала HBO "Гарри Поттер", который станет многолетней телевизионной адаптацией семи книг Джоан Роулинг. Об этом сообщает Redanian Intelligence.

Карабут получила роль профессора Септимы Вектор, преподавательницы нумерологии в Хогвартсе - именно этот предмет был одним из любимых для Гермионы Грейнджер. В киноверсии "Гарри Поттера" персонаж появлялся лишь эпизодически в исполнении Хейзел Шовхам.

Визитка Светлана Карабут в касте сериала / фото: redanianintelligence.com

Светлана Карабут уже имеет заметный опыт в международном кино. В ее фильмографии есть роли в таких известных фильмах, как "007: Не время умирать" и "Прекрасный новый мир" (Brave New World).

По данным Redanian Intelligence, проект HBO станет наиболее детальной и полной экранизацией истории о юном волшебнике. Ожидается, что каждый сезон будет охватывать события одной книги, поэтому шоу будет значительно масштабнее культовой кинофраншизы.

Шоураннеры раскрыли каст сериала о Гарри Поттере - смотреть видео:

Ранее Главред сообщал, что фанаты Поттерианы предположили, кто сыграет главного злодея магической вселенной, Лорда Волдеморта. Поклонники назвали известных актеров, которые могут претендовать на роль Темного Лорда, среди них фаворит поттероманов Киллиан Мерфи.

Также популярный стриминговый сервис HBO Max наконец-то станет доступным для украинских пользователей. На официальном сайте уже появилась украинская локализация, подпись "Уже скоро" и цены на подписку. Главред сделал подборку сериалов, на которые стоит обратить внимание после начала работы сервиса в Украине.

Гарри Поттер и поттериана Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Смертельные реликвии. Часть 2" (2011), - а также спин-офф "Фантастические звери и где их искать" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

