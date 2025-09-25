В Киеве открылся Одесский международный кинофестиваль: программа киносмотра

В течение 11 дней зрители ОМКФ смогут посмотреть 113 фильмов, из которых 104 полнометражных, в 18 программах.

В Киеве открылся Одесский международный кинофестиваль / коллаж: Главред, фото: new.oiff.com.ua

Важной частью кинофестиваля станут образовательные мероприятия

Кинофестиваль продлится до 4 октября

В Киеве в концертно-выставочном центре "Парковый" состоялась церемония торжественного открытия 16 Одесского международного кинофестиваля.

Кинофестиваль открылся минутой молчания в память по всем погибшим в результате военной агрессии РФ против Украины. Открыла 16 ОМКФ его президент, Виктория Тигипко.

"Украинское кино сегодня стало голосом правды и стойкости. Наши победы на международных фестивалях доказывают: оно узнаваемо и нужно миру. Это кино о резилиенс - способности выстоять и говорить правду тогда, когда трудно. Сила, креатив, вдохновение, устойчивость - это основа нашего культурного ДНК", - подчеркнула она.

Кинофестиваль продлится до 4 октября, показы и индустриальные события будут проходить в кинотеатре "Жовтень", кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) и в Доме архитектора.

В течение 11 дней зрители ОМКФ смогут посмотреть 113 фильмов, из которых 104 полнометражных, в 18 программах. Конкурсные программы фестиваля - Национальный документальный конкурс и Европейский конкурс, представляющие новые имена и актуальные темы современного кино. Кроме конкурсных секций, предусмотрены тематические программы "Фокус на Польшу", "Немецкий акцент", "Лучшее из Европы", "Гала-премьеры", "Фестиваль фестивалей", "Человеческая комедия", "Дружескими глазами" и многие другие. Они позволяют увидеть разные лица украинского и мирового кинематографа.

Важной частью кинофестиваля являются образовательные мероприятия: панельные дискуссии, встречи с режиссерами, Q&A после показов, мастер-классы и презентации, открывающие зрителям закулисье кинопроизводства и актуальные тенденции индустрии.

Церемония закрытия 16 Одесского международного кинофестиваля состоится 3 октября в кинотеатре "Жовтень".

