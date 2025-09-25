В Киеве открылся Одесский международный кинофестиваль: программа киносмотра

Кратко:
- Важной частью кинофестиваля станут образовательные мероприятия
- Кинофестиваль продлится до 4 октября
В Киеве в концертно-выставочном центре "Парковый" состоялась церемония торжественного открытия 16 Одесского международного кинофестиваля.
Кинофестиваль открылся минутой молчания в память по всем погибшим в результате военной агрессии РФ против Украины. Открыла 16 ОМКФ его президент, Виктория Тигипко.
"Украинское кино сегодня стало голосом правды и стойкости. Наши победы на международных фестивалях доказывают: оно узнаваемо и нужно миру. Это кино о резилиенс - способности выстоять и говорить правду тогда, когда трудно. Сила, креатив, вдохновение, устойчивость - это основа нашего культурного ДНК", - подчеркнула она.
Кинофестиваль продлится до 4 октября, показы и индустриальные события будут проходить в кинотеатре "Жовтень", кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) и в Доме архитектора.
В течение 11 дней зрители ОМКФ смогут посмотреть 113 фильмов, из которых 104 полнометражных, в 18 программах. Конкурсные программы фестиваля - Национальный документальный конкурс и Европейский конкурс, представляющие новые имена и актуальные темы современного кино. Кроме конкурсных секций, предусмотрены тематические программы "Фокус на Польшу", "Немецкий акцент", "Лучшее из Европы", "Гала-премьеры", "Фестиваль фестивалей", "Человеческая комедия", "Дружескими глазами" и многие другие. Они позволяют увидеть разные лица украинского и мирового кинематографа.
Важной частью кинофестиваля являются образовательные мероприятия: панельные дискуссии, встречи с режиссерами, Q&A после показов, мастер-классы и презентации, открывающие зрителям закулисье кинопроизводства и актуальные тенденции индустрии.
Церемония закрытия 16 Одесского международного кинофестиваля состоится 3 октября в кинотеатре "Жовтень".
Новости кино:
Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.
Вас может заинтересовать:
- Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг
- Шоу Джимми Киммела теперь снова будет в эфире - детали
- "Да плевать я хотела": в Молдове запретили советскую комедию, в РФ отреагировали
Одесский международный кинофестиваль
Одесский международный кинофестиваль - ежегодный кинофестиваль. Впервые состоялся 16-24 июля 2010 года.
Первые два года фестиваль позиционировал себя, как фестиваль фильмов с особым чувством юмора. Начиная с 2012 года фестиваль расширил направленность и заявил о себе, как фестиваль арт-мейнстрима: кино высокого художественного уровня, рассчитанное на широкую аудиторию.
С 2016 года конкурсная программа состоит из трёх полноценных разделов: Международная конкурсная программа полнометражных фильмов, Украинская национальная конкурсная программа и Конкурс европейских документальных фильмов.
Организаторы кинособытия поставили перед собой амбициозные цели: превратить его в один из главных кинофорумов Восточной Европы, называя Одесский кинофестиваль "восточноевропейскими Каннами".
Главным призом фестиваля является статуэтка "Золотой Дюк" - обновлённая версия одноимённого приза, созданного известным одесским скульптором Михаилом Ревой для некогда резонансного кинофестиваля "Золотой Дюк", который состоялся в Одессе в 1988 году.
Первые два года главный приз Одесского кинофестиваля вручался на основе решения жюри. Начиная с 2012 года Гран-при Одесского кинофестиваля вручается по итогам зрительского голосования.
В 2023 году из-за российского вторжения в Украину фестиваль прошел в Черновцах. В 2024 году фестиваль прошел в Киеве.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред