Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

Образование за рубежом в 2026 году: как подготовиться и не упустить шанс

Марина Иваненко
9 января 2026, 14:17
14
Поступление за границу в 2026 году — это не только язык и диплом, но и юридические нюансы, дедлайны и финансовая стратегия. К чему готовиться украинским абитуриентам.
Куда поступать за границей в 2026 году?
Куда поступать за границей в 2026 году? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Куда украинцы могут поступить в 2026 году
  • Условия поступления за границу

Мир высшего образования в 2026 году стал более гибким, но и значительно более требовательным. Цифровизация вступительных процедур, обновленные правила выезда для студентов и расширение грантовых программ открывают окно возможностей для тех, кто начинает подготовку заранее. Главред объясняет, к чему стоит готовиться абитуриентам в этом году.

Обучение за границей — больше, чем диплом

Как рассказывают на канале "Mudra. Образование за рубежом", обучение за рубежом давно перестало быть просто "дипломом европейского образца". В 2026 году это стратегия выживания и развития в условиях глобальной нестабильности. Ключевыми факторами становятся не только знание языка, но и способность адаптироваться к смешанным форматам обучения и понимание юридических нюансов пересечения границы.

видео дня

Куда поступают украинцы в 2026 году

География поступления для украинских абитуриентов постепенно меняется. Наряду с традиционными лидерами появляются новые "звезды" доступного образования:

  • Германия и Чехия — остаются фаворитами для тех, кто готов изучать национальные языки. Обучение в государственных высших учебных заведениях здесь бесплатное.
  • Греция — неожиданный тренд 2026 года. Страна предлагает бесплатное обучение для иностранцев и в отдельных случаях — проживание и питание.
  • Нидерланды — лидер по количеству англоязычных программ в Европе (более 2000 курсов), однако с высокой стоимостью жизни.
  • Словакия и Польша — самая быстрая адаптация благодаря языковой близости и упрощенным процедурам нострификации документов.

Выезд студентов-мужчин: что нужно в 2026 году

Для студентов-мужчин вопрос выезда за границу остается под пристальным государственным контролем. Для пересечения границы с целью обучения необходимо иметь:

  • Официальное приглашение от иностранного университета (Unconditional Offer).
  • Военно-учетный документ с актуальными отметками.
  • Подтверждение основания для выезда — справку о зачислении на дневную форму обучения.
  • Для несовершеннолетних — нотариально заверенное разрешение от обоих родителей.

Дедлайны и документы: что готовить уже сейчас

Большинство зарубежных университетов закрывают прием заявок в период с января по март 2026 года. Базовый пакет документов включает:

  • Языковой сертификат: IELTS (от 6.0), TOEFL или Duolingo English Test, который в 2026 году стал полноценной альтернативой во многих вузах.
  • Апостиль и нотариальный перевод: документы об образовании должны быть заверены в соответствии с требованиями МОН Украины.
  • Мотивационное письмо: университеты все больше ценят социальную активность, волонтерский опыт и гражданскую позицию.
  • CV (резюме): с перечнем академических и внешкольных достижений.

Гранты и стипендии: финансовые возможности 2026 года

2026 год предлагает широкий спектр программ финансовой поддержки для украинцев. Особое внимание стоит обратить на дедлайны таких программ:

  1. DAAD (Германия) — для STEM-специальностей и медицины.
  2. Chevening (Великобритания) — полное покрытие расходов на магистерские программы.
  3. Fulbright (США) — для исследователей и студентов старших курсов.
  4. DSU (Италия) — региональные стипендии, учитывающие финансовое положение семьи и способные покрыть обучение и проживание.

Видео о том, что нужно знать об обучении за рубежом в 2026 году, можно посмотреть здесь:

Иностранные экзамены признают: что изменилось

Главная новость года — расширенное признание иностранных выпускных экзаменов. Если абитуриент находится за границей и заканчивает обучение в местной школе, многие украинские и европейские университеты позволяют зачислять результаты национальных экзаменов (аналогов НМТ) без дополнительного тестирования.

Также в 2026 году обязательной стала видеофиксация творческих конкурсов и экзаменов, что делает процесс поступления более прозрачным, но требует лучшей технической подготовки абитуриента.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Mudra. Образование за рубежом"

YouTube-канал "Mudra. Образование за рубежом" принадлежит одноименной образовательной компании, которая с 2016 года помогает украинцам с поступлением в иностранные вузы в Европе, Азии, США и Канаде. На канале представлено более 300 видео, которые позиционируются как правдивая информация без маркетинговых прикрас. Основной контент сфокусирован на практических инструкциях (например, пошаговые действия для поступления и чеклисты перед переездом). Канал регулярно публикует аналитические обзоры образовательных систем разных стран (США, Новая Зеландия, Греция) и раскрывает темы, связанные с выбором специальности и финансовыми рисками. Цель канала — помочь абитуриентам сделать осознанный и успешный выбор образовательного пути.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

15:37Мир
В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

14:36Украина
"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по Львовщине

"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по Львовщине

14:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Последние новости

15:41

Сильные морозы накроют Ровенскую область: названы даты резкого похолодания

15:40

Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

15:37

США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

15:34

Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасиловании

15:09

В Полтаве больницы, школы и дома могут остаться без воды и тепла: какова причина

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
14:46

Как согреться в квартире без отопления: где взять тепло в условиях блэкаутаВидео

14:43

Что крадет тепло в доме: простой шаг, который повышает эффективность обогрева

14:36

В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

14:23

"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по ЛьвовщинеФото

Реклама
14:17

Образование за рубежом в 2026 году: как подготовиться и не упустить шанс

14:17

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

14:05

Психологи раскрыли 7 ключевых фраз, которые мгновенно разоблачат лжеца

13:48

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

13:43

"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

13:39

Почему 10 января нельзя выносить мусор из дома: какой церковный праздник

13:24

Гений и диктатура: как Сталин сломал судьбу Александра Довженко

13:09

"Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФВидео

12:59

Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

12:43

Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атакиВидео

12:40

Гороскоп на завтра 10 января: Девам - трудности, Стрельцам - приятная встреча

Реклама
12:34

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

12:30

Листья теряют цвет и вянут: эксперт назвал главную причину "зимнего спада"Видео

12:25

Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

11:12

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

11:11

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

11:07

Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

11:00

Подземные лабиринты и великаны на кладбище: история загадочной деревни в Украине

10:44

"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

10:44

Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

10:36

Ротару отреагировала на обстрел Киева и показала страшные фото

10:29

Удары по энергетике и не только: введены экстренные отключения света

10:11

На Львовщине сотни людей остались без газа после удара РФ: когда восстановят подачу

10:10

"Бомжуем": Потап высказался после госпитализации КаменскихВидео

10:00

Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине: эксперт дал прогноз

09:47

Чистое противень за копейки без химии: три способа избавиться от стойкого жираВидео

09:36

Ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч: Садовый раскрыл детали удара "Орешником" по Львову

Реклама
09:12

Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

08:46

Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойкеВидео

08:20

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известноФотоВидео

08:10

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрахмнение

08:01

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенкомФотоВидео

06:50

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водойФотоВидео

06:10

Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рфмнение

05:30

На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

04:41

Когда-то все обожали: почему продукты из СССР потеряли популярность

04:26

Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять