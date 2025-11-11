Укр
Почему Илон Маск и актеры Голливуда учат поэзию: объясняет эксперт по ораторскому искусству

Марина Иваненко
11 ноября 2025, 17:46
19
Декламирование стихов тренирует память, улучшает речь и развивает харизму. Простой, но эффективный способ стать более убедительным в общении.
Для чего учить стихи?
Для чего учить стихи? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Зачем учить стихи
  • Как изучение стихов влияет на мозг

Многие считают, что изучение стихов наизусть - давно забытая школьная повинность. Однако именно эта, казалось бы, простая привычка является одним из самых эффективных инструментов для развития харизмы, памяти и влиятельной речи. Главред расскажет более подробно

Как объясняет эксперт по ораторскому искусству Иван Гладырь, автор канала VILNOMOV,

видео дня

"Простые и доступные методы иногда оказываются самыми эффективными, но люди их не используют, потому что кажется, что все не может быть настолько очевидным".

Именно регулярная декламация и запоминание поэзии активируют мощные когнитивные и речевые механизмы, которые существенно меняют качество коммуникации.

Мелодичность речи и влиятельность

Регулярная тренировка на стихах помогает бессознательно формировать ритмичность, логичность и благозвучность речи. Голос становится приятнее для слуха, а речь - более структурированной и живой, развивается чувство ритма, которое со временем переносится и в повседневное общение.

"Суперпамять": тренировка мозга без усилий

Запоминание поэзии - это естественная и эффективная тренировка памяти. Постоянная работа с текстом активирует участки мозга, ответственные за концентрацию, ассоциации и воспроизведение информации. Со временем вы заметите, что запоминаете другое - значительно легче.

Новый словарный запас

Поэзия наполняет речь образными словами, метафорами и необычными синтаксическими конструкциями. Со временем эти выражения закрепляются в вашем сознании, и вы начинаете комбинировать их, формируя собственный, оригинальный языковой стиль.

Остроумие и искусство цитирования

Человек, который помнит стихи, всегда имеет под рукой готовые фразы для удачной реплики или цитаты. Метко вставленная строфа Лины Костенко или строка известного классика способна произвести впечатление, подчеркнуть эрудицию и чувство вкуса.

Видео о пользе изучения стихов можно посмотреть здесь:

Внутреннее богатство

Изучение художественных текстов расширяет мировоззрение и формирует внутреннюю глубину. Поэзия заставляет чувствовать, сопереживать, задумываться. Человек становится эмоционально зрелее и духовно богаче - это заметят и он сам, и его окружение.

"Прокачка" голоса и дикции

Декламирование - лучшая тренировка интонационно-действенной речи. Оно учит управлять параметрами голоса:

  • громкостью,
  • тональностью,
  • темпом,
  • паузами.

Благодаря этому голос становится "разноцветной палитрой образов", а речь - уверенной и привлекательной.

Пример от Лины Костенко: как звучит разница

В своем видео Иван Гладырь демонстрирует эффект декламации на примере стихотворения Лины Костенко "Крылья".

Без интонаций и управления голосом:

"А и правда, крылатым почвы не надо,Земли нет - то будет небо..."

Текст звучит плоско, монотонно, без эмоций.

С управлением голосом и паузами:

"А и правда, крылатым почвы не надо...А крылья есть! А крылья имеет! Они те крылья - не из пуха-перья,А из правды, добродетели и доверия..."

Те же слова, но совсем другое звучание - текст оживает, передает чувства и смысл.

Иван Гладырь подчеркивает:

"Когда мы вкладываем в текст свой эмоциональный и вокальный потенциал - он начинает действовать. Неважно, это стихотворение или проза - эмоция всегда делает слова влиятельными".

Регулярное изучение и декламирование поэзии - это не просто школьное упражнение. Это действенный инструмент саморазвития, который помогает стать более харизматичным, уверенным и убедительным в любом общении.

О персоне: Иван Гладырь

Иван Гладырь - украинский эксперт и преподаватель с многолетним опытом, который специализируется на ораторском искусстве, улучшении параметров голоса и дикции. Он преподавал на факультете журналистики в Одессе, где получил 11-летний опыт работы с голосом и речью. Гладырь является автором популярного Марафона "ВІЛЬНОМОВ", через который прошли более 1000 выпускников. Он также является медийным блогером и владельцем Серебряной кнопки YouTube, имея значительную аудиторию в Instagram (140 тыс. подписчиков) и TikTok (125 тыс. подписчиков). Его контент сосредоточен на обучении украинцев эффективной коммуникации и совершенствованию украинского произношения.

