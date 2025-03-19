Лине Костенко 95 лет: самые хлесткие стихи о России и жизнь поэтессы

Кратко:
- Что думает писательница о России
- Какой жизненный путь прошла
Наверное нет ни одного человека в Украине, который бы не знал о поэтессе и писательнице, номинантки на Нобелевскую премию Лине Костенко.
Лина Костенко родилась в небольшом городе Ржищеве Киевской области. В 1956 году она окончила столичный Литературный институт и была одной из первых и наиболее примечательных в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 1950—1960-х годов.
Прорывом и зрелостью в карьере Лины Костенко можно назвать ее книгу "Путешествия сердца", вышедшая в 1961 году. Уже тогда критики того времени отмечали, что у Костенко ощущается возврат к национальным первоосновам, их переосмысление и обновление, подъем гуманистических ценностей, а мысли поэтессы сосредоточены на судьбе украинского народа, которому выпало перейти тяжелые освободительные исторические гонения и остаться при этом духовно неистребимым.
В те же годы поэтесса написала роман в стихах "Маруся Чурай".
Как пишет Википедия, в 1967 году Лина Костенко, Павло Тычина и Иван Драч были номинированы на Нобелевскую премию по литературе основателем Гарвардского института украинистики Омельяном Прицаком. Однако номинация была отклонена Нобелевским комитетом из-за "политического подтекста" и сложности осуществления "специальной языковой экспертизы"].
Книги Л. Костенко "Над берегами вечной реки" (1977), "Маруся Чурай" (1979), "Неповторимость" (1980) стали незаурядными явлениями современной украинской поэзии.
Лина Костенко про нападение России на Украину
Поддержала Евромайдан, в 2014 году также неоднократно выезжала в зону конфликта на востоке Украины с выступлениями перед бойцами добровольческих батальонов, Нацгвардии и ВСУ.
Она также писала хлесткие стихи о террористической России и то, что она делает с мирной Украиной.
Не пощастило нашому народу.Дав Бог сусідів, ласих до нашесть.
***
Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
***
У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.
***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.
***
"Я же принадлежу к поколению, которое пережило Вторую мировую войну. И эти бомбы в четыре часа утра — мне они привычны с детства. Теперь я снова услышала те же бомбы, более страшные, и, должна вам сказать, я не испугалась. Ни разу не пошла в укрытие. Оно гудит, думаю, хорошо, пусть: убьет, так убьет. Первый месяц, правда, не очень писалось. Первый месяц я следила за каждым шагом и нюансом этой войны. А потом взяла себя в руки и начала писать, писать и все. А другие люди каждый в своей профессии делает свое", — рассказала в 2022 году писательница.
Два года назад Лина Костенко впервые за 12 лет дала интервью одному из украинских телеканалов.
Позже в 2024 году она пообщалась с другим украинским писателем Сергеем Жаданом. И полная версия интервью должна скоро выйти.
Напомним, сегодня, 19 марта, Лина Костенко празднует свой юбилей – ей исполнилось 95 лет. А на днях была презентация ее романа "Берестечко" в Киеве.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что украинский популярный писатель, певец и военнослужащий ВСУ Сергей Жадан анонсировал интервью с легендарной украинской писательницей и поэтессой Линой Костенко. Жадан также опубликовал фото с Костенко, которая выглядит прекрасно в свои 94 года.
А также Сергей Жадан отреагировал на признание певицы Кристины Соловий о том, что у них был роман и что она его бросила.
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