Как сейчас выглядит Лина Костенко: Жадан показал фото 94-летней писательницы

Сергей Жадан заинтриговал новым интервью с легендарной Линой Костенко.

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Лина Костенко - легенда украинской поэзии/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/lina.kostenko.v

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Как выглядит Лина Костенко сейчас

О чем говорили писатели

Украинский популярный писатель, певец и военнослужащий ВСУ Сергей Жадан анонсировал интервью с легендарной украинской писательницей и поэтессой Линой Костенко.

На своей странице в Facebook, Жадан также опубликовал фото с Костенко, которая выглядит прекрасно в свои 94 года.

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"Поговорили с Линой Васильевной о 1920-х и 1960-х, о Тычине и Бажане, Кочуре, Лукаше и Винграновском, о воспоминаниях и переводах, о Харькове и творческих планах. И, конечно же, о продолжающейся войне. Мудрая и светлая женщина", - написал Жадан.

В комментариях пользователи и подписчики автора обрадовались, так как Лина Костенко - редкий гость интервью.

Жадан показал, как выглядит Лина Костенко / Фото Сергея Жадана в Facebook

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Отметим, ранее Главред писал о том, что Сергей Жадан присоединился к рядам ВСУ. Кстати, ранее уже ходили слухи о службе музыканта, но на этот раз он лично подтвердил информацию. На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал снимок в военной форме.

Сергей Жадан инфографика / Главред

А также Сергей Жадан отреагировал на признание певицы Кристины Соловий о том, что у них был роман и что она его бросила.

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Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

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