Профессия мечты или ловушка: как правильно выбрать специальность в зарубежном университете

Марина Иваненко
3 ноября 2025, 17:27
Обучение за границей может обернуться потерями. Ошибки во время обучения дорого стоят студентам - как избежать финансовых и карьерных провалов.
Обучение за рубежом
Обучение за рубежом / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • На что стоит обратить внимание при выборе специальности
  • Является ли выбор профессии критическим для жизни

Выбор будущей профессии и университета за рубежом - это одно из важнейших финансовых и жизненных решений, которое принимает семья. Как показывает практика, желание инвестировать в успешное будущее часто может разбиться о типичные ошибки при выборе специальности. Ведь если вы будете гнаться за модой, слепо доверять семейным династиям или ориентироваться только на высокую заработную плату, это может привести к эмоциональному выгоранию, потере года обучения и значительным финансовым затратам. Главред расскажет о критических ошибках, которые чаще всего допускают абитуриенты при поступлении в зарубежные вузы, и поможет сделать свой выбор осознанным и успешным.

Гнаться за модой

Выбирать специальность, например ІТ или психологию, только потому, что они популярны и обещают высокие доходы, может привести к быстрому эмоциональному выгоранию и изменению решения уже на первых курсах. Настоящая мотивация должна основываться прежде всего на личных интересах и способностях.

видео дня

Семейная династия

Решения, навязанные родителями или семейными традициями, часто игнорируют стремление самого ребенка. Это приводит к снижению мотивации, проблемам с обучением и дополнительным финансовым затратам на пересдачи. Окончательный выбор всегда должен быть за ребенком, ведь именно ему придется строить карьеру.

Ориентироваться только на заработную плату

Рынки труда чрезвычайно изменчивы, и ни один прогноз не может быть стопроцентным - особенно в эпоху развития искусственного интеллекта. Успех и стабильный доход получает тот, кто счастлив в своей профессии, сочетая экономическую целесообразность с собственной страстью.

Не учитывать способности и темперамент

Выбор профессии, противоречащей природным данным, - например, публичная деятельность для интроверта, - гарантирует постоянный стресс и усталость. Стоит использовать профориентационные тесты, но при этом тщательно проверять квалификацию консультантов и не воспринимать результаты как абсолютную истину.

Видео о выборе выбор специальности за границей можно посмотреть здесь:

Игнорировать учебные планы

Название специальности может быть обманчивым. Необходимо детально изучать содержание учебных программ, структуру курсов и фокус дисциплин, ведь они могут существенно отличаться даже в пределах одной отрасли в разных университетах.

Верить, что может быть только один правильный выбор на всю жизнь

В современном мире люди все чаще меняют профессии. Важно мыслить гибко и не рассматривать первый выбор как единственно возможный путь в жизни. Главное - научиться адаптироваться и использовать полученные знания в новых контекстах.

Не учитывать международный контекст

То, что определенная профессия популярна в Украине, не гарантирует ее востребованности за рубежом. Нужно исследовать рынки труда конкретной страны, где вы планируете строить карьеру, и понимать, какие компетенции пользуются спросом именно там.

Осознанный выбор основывается на балансе между собственными интересами, способностями и потребностями рынка. Главная цель - получение квалификации и soft skills, которые сделают выпускника конкурентоспособным на международном уровне.

Об источнике: YouTube-канал "Mudra. Образование за рубежом"

YouTube-канал "Mudra. Образование за рубежом" принадлежит одноименной образовательной компании, которая с 2016 года помогает украинцам с поступлением в иностранные вузы в Европе, Азии, США и Канаде. На канале представлено более 300 видео, которые позиционируются как правдивая информация без маркетинговых украшений. Основной контент сфокусирован на практических инструкциях (например, пошаговые действия для поступления и чеклисты перед переездом). Канал регулярно публикует аналитические обзоры образовательных систем разных стран (США, Новая Зеландия, Греция) и раскрывает темы, связанные с выбором специальности и финансовыми рисками. Цель канала - помочь абитуриентам сделать осознанный и успешный выбор образовательного пути.

