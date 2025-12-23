Укр
"Впервые признаюсь": Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем Салемом

Анна Подгорная
23 декабря 2025, 12:34
Лида Ли элегантным жестом рассказала поклонникам о трепетных чувствах к шоумену.
Lida Lee, Даниэль Салем
Lida Lee и Даниэль Салем вместе - детали отношений в песне Lida Lee Схожі / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба Lida Lee, Скриншот YouTube

Кратко:

  • Lida Lee и Даниэль Салем - пара
  • Артистка подтвердила отношения в песне "Схожі"

Украинская певица Lida Lee долгое время отрицала романтические отношения с украинским шоуменом и военным Даниэлем Салемом, однако химию между звездами замаскировать было крайне сложно. Чувства между Лидой и Даниэлем ждали особенного момента, чтобы предстать перед широкой публикой во всей красе.

Летом Ли заявила, что безумно влюблена, однако скрывала своего избранника. Теперь она может сказать во всеуслышание: она и Салем - пара. Признание певица сделала с нежностью и трепетом - в новом треке под названием "Схожі".

видео дня

"Эта премьера для меня — особенная. Я впервые говорю о своих отношениях на языке песни. Впервые признаюсь, что влюблена. Впервые так откровенно открываю свою душу", — делится Lida.

Lida Lee, Даниэль Салем
Lida Lee и Даниэль Салем вместе - детали отношений в песне Lida Lee Схожі / фото: Пресс-служба Lida Lee

Клипом к песне послужили домашние кадры влюбленных - вечера вместе, уютные объятия, совместное приготовление романтических ужинов, долгожданные встречи и много-много взаимных чувств.

"Именно сейчас мы оба почувствовали, что готовы поделиться нашей историей. Такой, какая она есть на самом деле — простой, нежной, настоящей. Без макияжа, без сценария. Мы счастливы вместе и хотим передать вам частичку этого тепла и света", — рассказывает певица.

Смотрите по-особенному нежный и очень искренний клип на песню Lida Lee - Схожі:

О персоне: Lida Lee

Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

