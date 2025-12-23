"Впервые признаюсь": Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем Салемом

Кратко:
- Lida Lee и Даниэль Салем - пара
- Артистка подтвердила отношения в песне "Схожі"
Украинская певица Lida Lee долгое время отрицала романтические отношения с украинским шоуменом и военным Даниэлем Салемом, однако химию между звездами замаскировать было крайне сложно. Чувства между Лидой и Даниэлем ждали особенного момента, чтобы предстать перед широкой публикой во всей красе.
Летом Ли заявила, что безумно влюблена, однако скрывала своего избранника. Теперь она может сказать во всеуслышание: она и Салем - пара. Признание певица сделала с нежностью и трепетом - в новом треке под названием "Схожі".
"Эта премьера для меня — особенная. Я впервые говорю о своих отношениях на языке песни. Впервые признаюсь, что влюблена. Впервые так откровенно открываю свою душу", — делится Lida.
Клипом к песне послужили домашние кадры влюбленных - вечера вместе, уютные объятия, совместное приготовление романтических ужинов, долгожданные встречи и много-много взаимных чувств.
"Именно сейчас мы оба почувствовали, что готовы поделиться нашей историей. Такой, какая она есть на самом деле — простой, нежной, настоящей. Без макияжа, без сценария. Мы счастливы вместе и хотим передать вам частичку этого тепла и света", — рассказывает певица.
Смотрите по-особенному нежный и очень искренний клип на песню Lida Lee - Схожі:
О персоне: Lida Lee
Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.
