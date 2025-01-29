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"Советую всем в жизни найти": Салем прокомментировал роман с известной певицей

Анна Подгорная
29 января 2025, 19:50
278
Даниэль Салем наконец признался, что происходит между ним и Lida Lee.
Даниэль Салем, Lida Lee
Даниэль Салем прокомментировал слухи о романе с Lida Lee / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem, instagram.com/lidalee_official

Вкратце:

  • Даниэлю Салему приписывают роман с Lida Lee
  • Знаменитость раскрыл суть отношений с певицей

Украинский шоумен и воин ВСУ Даниэль Салем решился на откровенность - рассказал, что его связывает с певицей Lida Lee. Вместе они ведут утреннее шоу на М1, где между ними летают искры, к тому же Лиде Салем доверяет свою собаку Салли, когда уезжает на службу. Также Даниэль сыграл главную мужскую роль в клипе артистки "Сама".

Все это привело к появлению слухов о том, что Салем и Ли - не просто друзья и коллеги. О том, какая близость связывает их на самом деле воин рассказал в Коротко про.

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Он признался, что певица во многом стала для него опорой, и отношениями с ней он очень дорожит. Однако все же акцентировал внимание, что между ними - дружба. Хорошая, крепкая, но все же дружба.

"Мы очень подружились с Лидой, действительно стали поддержкой друг для друга во многих моментах. И я очень благодарен Лиде за помощь. Если честно, советую всем в жизни найти такого друга, как Lida Lee. Да и вообще иметь настоящую дружбу. Это очень большая редкость. Очень благодарен Лиде за эту дружбу", - говорит Салем.

Что же касается слухов про роман с Lida Lee, к ним шоумен относится философски: "Людям всегда нужно что-то дорисовывать. Так пусть дорисовывают. Кто мы такие, чтобы говорить им, что делать или не делать".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Кристина Соловий пришла на интервью "подшофе". Подробности очень странной съемки с артисткой раскрыла интервьюер Эмма Антонюк.

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Кто такой Даниэль Салем?

Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов в составе спецподразделения авиаразведки. Был ранен и контужен.

Кто такая Lida Lee?

Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

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