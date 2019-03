Сергей Лазарев / instagram.com/lazarevsergey

Дата рождения: 1 апреля 1983 года, Москва, Россия.

Детство и образование

Сергей Лазарев родился в семье Вячеслава Юрьевича Лазарева, который окончил авиационный университет и был солистом ансамбля, который выступал на танцах в офицерском Доме культуры, и Валентины Викторовны Лазаревой, которая также закончила авиационный университет.

Родители артиста рано развелись, Сергея и его старшего брата Павла (родился 15 марта 1978 года) воспитывала мама сама, отец даже не платил алименты.

Старший брат Сергея умер в марте 2015 года, через неделю после ДТП, а отца не стало в апреле 2017 года из-за открывшейся язвы.

С 4 лет Лазарев занимался спортивной гимнастикой, затем сменил спорт на детские музыкальные ансамбли.

Сергей Лазарев в детстве

Так, с 9 до 11 лет он пел в ансамбле имени Владимира Локтева вместе с братом Павлом. В это же время играл в театре Бориса Покровского.

В 1995 году Сергей стал одним из участников детского ансамбля "Непоседы", участвуя в известных телевизионных программах и фестивалях. В том же году снялся в телевизионном юмористическом журнале "Ералаш".

Окончил (учился с 5 класса) московскую школу № 1061. В школе впоследствии был создан музей, посвященный ему.

В 1999 году Лазарев стал студентом театрального вуза — Школы-студии МХАТ, а в 2003 году окончил его.

Сергей Лазарев с мамой

Творческая деятельность

Smash!!

В 2001 году Лазарев совместно со своим коллегой по "Непоседам" Владом Топаловым стал участником музыкального проекта Smash!!.

Идея сделать собственный дуэтный проект пришла к ребятам еще во время их работы в ансамбле "Непоседы". Задумка перешла в конкретное исполнение тогда, когда мама Влада предложила мальчикам записать вместе арию из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" в качестве подарка отцу на день рождения.

На первых порах менеджментом дуэта занимался Саймон Нейпер-Белл, который в прошлом был менеджером Wham!.

В августе 2002 года дуэт Лазарева и Топалова победил в конкурсе "Новая волна" в Юрмале.

Первый клип дуэта на песню "Belle" продержался на верхних строчках чартов MTV в течение полугода.

В это же время Лазарев принял участие в спектакле "Ромео и Джульетта" театра им. А. С. Пушкина, где ему досталась главная мужская роль.

В феврале вышел дебютный альбом группы Freeway, который почти мгновенно приобрел статус золотого (продано более миллиона лицензионных копий).

В 2003 году к многочисленным достижениям Сергея добавилась роль Алеши Карамазова в спектакле "Несколько дней из жизни Алеши Карамазова" в МХАТе им. А. П. Чехова.

3 декабря 2004 года вышел второй и последний альбом группы Smash!! — 2nite, а уже в конце года Лазарев покинул группу и начал сольную карьеру. Певец подписал контракт со звукозаписывающей компанией "Стиль рекордс", и сам занялся поиском и записью материала. Он также вернулся в родной Пушкинский театр для участия в спектакле "Одолжите тенора!".

Сольная карьера

1 декабря 2005 года вышел дебютный альбом Сергея Don’t Be Fake.

В начале 2006 года певец выпустил первую русскоязычную композицию "Даже если ты уйдешь".

В мае 2007 года вышел второй альбом Лазарева под названием TV Show.

В 2007 году стал победителем первого сезона телевизионного конкурса "Цирк со звездами". Исполнил главную роль в новогоднем телевизионном шоу 2008 года на Первом канале.

Также Лазарев участвовал в проекте "Танцы на льду", где занял второе место.

Сергей принял участие в озвучивании фильмов "Классный мюзикл", "Классный мюзикл: Каникулы", "Классный мюзикл: Выпускной".

В марте 2010 года Лазарев заключил контракт с музыкальной компанией Sony Music Entertainment.

31 марта того же года состоялся релиз нового альбома Сергея Electric Touch, который получил статус золотого в июне 2011 года.

В июле Сергей и Ани Лорак записали совместную песню для "Новой волны": When You Tell Me That You Love Me.

В мае 2011 года вышел клип артиста на песню "Биение сердца".

В феврале 2012 года Лазарев спел с Тимати и впервые с DJ Meg песню Moscow to California. Был также выпущен клип на этот трек, съемки которого проходили в Москве и Калифорнии.

В декабре 2012 года вышел четвертый студийный альбом Сергея под названием "Лазарев.", и уже в марте 2013 года он обрел статус "золотого диска".

14 мая 2013 года вышел клип на сингл "Слезы в моем сердце" из четвёртого альбома певца "Лазарев.".

5 декабря был представлен видеоклип "В самое сердце", который был снят на песню-победителя в музыкальном проекте "Хит". Позже композиция была включена в сборник проекта "Шоу „Хит", Сезон 1".

12 марта 2014 года год вышел клип Take It Off, который был представлен спустя два года после премьеры самой песни.

В декабре 2014 года музыкант выпустил видеоальбом "Шоу „Лазарев": Live in Moscow", который был специально записан 30 марта 2013 года в рамках грандиозного шоу в СК "Олимпийский".

В 2015 году Сергей Лазарев стал ведущим проекта Первого канала "Танцуй!", а также выпустил очередной сингл "Это все она".

В честь 10-летия своей сольной карьеры 1 апреля 2015 года Лазарев выпустил сборник своих лучших песен на русском языке The Best (Russian Edition).

В декабре 2017 года артист презентовал новый альбом "В Эпицентре", а в апреле 2018 года отправился тур с новым шоу "N-тур".

В сентябре 2018 года артист презентовал клип на песню "Шепотом".

Сергей Лазарев Евровидение

В декабре 2015 года Лазарев был выбран как представитель России на "Евровидении-2016".

Певец с песней You Are the Only One 14 мая 2016 года занял 3-е место в конкурсе "Евровидение-2016" с 491 баллом в финале. По результатам зрительского голосования выступление Сергея стало лучшим.

2019

В феврале 2019 года стало известно, кто представит Россию на песенном конкурсе в Тель-Авиве, Израиль. Лазарев вновь был выбран как представитель РФ.

Песню для Лазарева написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Высказывания об Украине

Во время Евромайдана Сергей жил в центре Киева и все видел собственными глазами, а не в интерпретации российских СМИ.

После откровенного, но довольно сдержанного интервью телеканалу "1+1", в котором певец заявил, что для него Крым - не Россия, и общей радости, что Крым вернулся, он не разделяет, на него началась травля в РФ.

Один из российских депутатов назвал Лазарева предателем и разослал письма известным продюсерам с требованием не сотрудничать с артистом.

В 2019 году после новости о том, что Лазарев вновь представит Россию на Евровидении, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Лазарев не достоин ехать на песенный конкурс, так как не признает Крым российской территорией, и таким образом, выступает против внешней политики РФ.

Личная жизнь

С 2008 по 2012 год Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая старше артиста на 12 лет.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева

21 октября 2015 года в интервью газете "Телесемь" певец признался, что у него есть девушка, с которой они совместно живут и не спешат со свадьбой. Про нее известно только, что она из "околомузыкальной сферы".

23 декабря 2016 певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита

Сергей Лазарев, его сын Никита и собаки артиста

В последнее время артисту приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак.

СМИ сообщали, что бизнесмен Мурат Налчаджиоглу был лишь ширмой для романа артистки с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Издание Dni.ru со ссылкой на сообщения поклонников певицы сообщило, что Лорак и Лазарев сыграла тайную свадьбу. Более того, сын Сергея Никита – якобы общий ребенок пары, хотя певец и воспитывает его один.

По версии фанатов, Лорак и Лазарев сдали свой биологический материал, а малыша выносила суррогатная мать.

Также артисты часто проводят время вместе, называют друг друга "любимыми друзьями", и нередко делятся фото, на которых обнимаются.