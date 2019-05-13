Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2019

Победителем может стать певец от Нидерландов Дункан Лоуренс.
Букмекеры обнародовали свой прогноз относительно финалистом и победителя Евровидения-2019, которое стартовало в столице Израиля Тель-Авиве.
Как сообщает Коммерсантъ, российский представитель Сергей Лазарев с песней Scream займет четверное место.
Победителем Евровидения, согласно прогноза, станет певец от Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Второе место займет Джон Лундвик из Швеции, который исполнит Too Late for Love. На третьем месте - Билал Ассани из Франции с песней Roi.
Букмекеры также спрогнозировали первую десятку фаворитов конкурса:
1. Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade;
2. Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love;
3. Франция — Билал Ассани, Roi;
4. Россия — Сергей Лазарев, Scream;
5. Азербайджан — Чингиз, Truth;
6. Италия — Мамуд, Soldi;
7. Мальта — Микела Паче, Chameleon;
8. Швейцария — Лука Хенни She Got Me;
9. Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity;
10. Исландия — Hatari, Hatri mun sigra.
Как ранее сообщалось, конкурс проходит на фоне обострения арабо-израильского конфликта. Ранее в субботу, 4 мая, ряд мероприятий в рамках Евровидения был отменен.